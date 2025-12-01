Preço de Coral Finance hoje

O preço ao vivo de Coral Finance (CORL) hoje é $ 0.003089, com uma variação de 1.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CORL para USD é de $ 0.003089 por CORL.

Coral Finance ocupa atualmente a posição #2252 em capitalização de mercado, totalizando $ 717.76K, com um fornecimento em circulação de 232.36M CORL. Nas últimas 24 horas, CORL foi negociado entre $ 0.002739 (mínimo) e $ 0.003602 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.14750342087279608, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.002580971549309947.

No desempenho de curto prazo, CORL movimentou-se -0.52% na última hora e -9.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 64.74K.

Informações de mercado de Coral Finance (CORL)

Classificação No.2252 Capitalização de mercado $ 717.76K$ 717.76K $ 717.76K Volume (24h) $ 64.74K$ 64.74K $ 64.74K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Fornecimento Circulante 232.36M 232.36M 232.36M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 23.23% Blockchain pública BSC

