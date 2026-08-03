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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Cookie DAO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Cookie DAO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Cookie DAO (COOKIE) hoje

Análise técnica de Cookie DAO (COOKIE) hoje

A página de Análise de Cookie DAO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de COOKIE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Cookie DAO abaixo.

Variação de preço de Cookie DAO (COOKIE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.011944--+42.24%+30.27%-34.09%
Saiba mais sobre o preço de Cookie DAO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Cookie DAO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 4
Neutro 4
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 4Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01198
0.01197
R2
0.01197
0.01196
R1
0.01196
0.01196
PP
0.01195
0.01195
S1
0.01194
0.01194
S2
0.01193
0.01194
S3
0.01192
0.01193

Sinais de mercado Cookie DAO

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.21M
$1.35 M
$1.56 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.03M
Compras ativas de 3 dias
$1.55 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.52 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$7.34 M
Vendas ativas de 7 dias
$7.33 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Cookie DAO

Entrada líquidaPreço de COOKIEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.04 M0.01
2026-08-12-$0.18 M0.01
2026-08-11$0.18 M0.02
2026-08-10-$0.66 M0.01
2026-08-09$0.01 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Cookie DAO (COOKIE) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Cookie DAO.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
COOKIE/USDT
$0.011935
$0.011935$0.011935
+4.78%
9.44M (USDT)
COOKIE/USDC
$0.011908
$0.011908$0.011908
+4.52%
4.60M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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