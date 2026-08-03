Análise técnica de Cookie DAO (COOKIE) hoje A página de Análise de Cookie DAO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de COOKIE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Cookie DAO abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Cookie DAO (COOKIE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.011944 -- +42.24% +30.27% -34.09%

Indicadores técnicos de Cookie DAO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Cookie DAO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 4 Neutro 4 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 4 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01198 0.01197 R2 0.01197 0.01196 R1 0.01196 0.01196 PP 0.01195 0.01195 S1 0.01194 0.01194 S2 0.01193 0.01194 S3 0.01192 0.01193

Sinais de mercado Cookie DAO Volume líquido atual de ordens em aberto -0.21M $1.35 M $1.56 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.03M Compras ativas de 3 dias $1.55 M Vendas ativas de 3 dias $1.52 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $7.34 M Vendas ativas de 7 dias $7.33 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Cookie DAO Entrada líquida Preço de COOKIEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.04 M 0.01 2026-08-12 -$0.18 M 0.01 2026-08-11 $0.18 M 0.02 2026-08-10 -$0.66 M 0.01 2026-08-09 $0.01 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Cookie DAO (COOKIE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Cookie DAO. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h COOKIE / USDT $0.011935 $0.011935 $0.011935 +4.78% 9.44M (USDT) Negociar COOKIE / USDC $0.011908 $0.011908 $0.011908 +4.52% 4.60M (USDT) Negociar