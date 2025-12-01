Preço de Cointel hoje

O preço ao vivo de Cointel (COLS) hoje é $ 0.01903, com uma variação de 0.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COLS para USD é de $ 0.01903 por COLS.

Cointel ocupa atualmente a posição #1009 em capitalização de mercado, totalizando $ 10.78M, com um fornecimento em circulação de 566.35M COLS. Nas últimas 24 horas, COLS foi negociado entre $ 0.01901 (mínimo) e $ 0.01965 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.041637001905749906, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.017309286134569498.

No desempenho de curto prazo, COLS movimentou-se -0.11% na última hora e +2.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 349.54K.

Informações de mercado de Cointel (COLS)

Classificação No.1009 Capitalização de mercado $ 10.78M$ 10.78M $ 10.78M Volume (24h) $ 349.54K$ 349.54K $ 349.54K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 190.30M$ 190.30M $ 190.30M Fornecimento Circulante 566.35M 566.35M 566.35M Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taxa circulante 5.66% Blockchain pública AVAX_CCHAIN

A capitalização de mercado atual de Cointel é $ 10.78M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 349.54K. A oferta em circulação de COLS é 566.35M, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 190.30M.