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Análise técnica de Collect on Fanable (COLLECT) hoje

Análise técnica de Collect on Fanable (COLLECT) hoje

A página de Análise de Collect on Fanable fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de COLLECT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Collect on Fanable abaixo.

Variação de preço de Collect on Fanable (COLLECT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0549--+2.77%+31.43%-11.90%
Saiba mais sobre o preço de Collect on Fanable

Indicadores técnicos de Collect on Fanable

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Collect on Fanable em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 1
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.05524
0.05524
R2
0.05524
0.05523
R1
0.05523
0.05523
PP
0.05523
0.05523
S1
0.05522
0.05522
S2
0.05522
0.05522
S3
0.05521
0.05522

Sinais de mercado Collect on Fanable

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.22M
$2.93 M
$3.15 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.12 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.13 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.44 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.42 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Collect on Fanable

Entrada líquidaPreço de COLLECTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Collect on Fanable.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
COLLECT/USDT
$0.0549
$0.0549$0.0549
-0.54%
1.35M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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