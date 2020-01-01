Análise técnica de Collect on Fanable (COLLECT) hoje A página de Análise de Collect on Fanable fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de COLLECT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Collect on Fanable abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Collect on Fanable (COLLECT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0549 -- +2.77% +31.43% -11.90%

Indicadores técnicos de Collect on Fanable

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Collect on Fanable em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 1 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.05524 0.05524 R2 0.05524 0.05523 R1 0.05523 0.05523 PP 0.05523 0.05523 S1 0.05522 0.05522 S2 0.05522 0.05522 S3 0.05521 0.05522

Sinais de mercado Collect on Fanable Volume líquido atual de ordens em aberto -0.22M $2.93 M $3.15 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.12 M Vendas ativas de 3 dias $0.13 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $0.44 M Vendas ativas de 7 dias $0.42 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Collect on Fanable Entrada líquida Preço de COLLECTUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Collect on Fanable (COLLECT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Collect on Fanable. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h COLLECT / USDT $0.0549 $0.0549 $0.0549 -0.54% 1.35M (USDT) Negociar