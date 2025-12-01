Preço de Coinbase hoje

O preço ao vivo de Coinbase (COINON) hoje é $ 272.3, com uma variação de 0.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COINON para USD é de $ 272.3 por COINON.

Coinbase ocupa atualmente a posição #2362 em capitalização de mercado, totalizando $ 563.80K, com um fornecimento em circulação de 2.07K COINON. Nas últimas 24 horas, COINON foi negociado entre $ 271.2 (mínimo) e $ 275.4 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 398.53963644307055, enquanto a mínima histórica foi de $ 230.16506204009934.

No desempenho de curto prazo, COINON movimentou-se -0.14% na última hora e +10.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.82K.

Informações de mercado de Coinbase (COINON)

Classificação No.2362 Capitalização de mercado $ 563.80K$ 563.80K $ 563.80K Volume (24h) $ 54.82K$ 54.82K $ 54.82K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 563.80K$ 563.80K $ 563.80K Fornecimento Circulante 2.07K 2.07K 2.07K Fornecimento total 2,070.50605916 2,070.50605916 2,070.50605916 Blockchain pública ETH

