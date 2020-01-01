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Análise técnica de ChainOpera AI (COAI) hoje

Análise técnica de ChainOpera AI (COAI) hoje

A página de Análise de ChainOpera AI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de COAI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ChainOpera AI abaixo.

Variação de preço de ChainOpera AI (COAI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.3682--+7.47%+24.72%+13.22%
Saiba mais sobre o preço de ChainOpera AI

Indicadores técnicos de ChainOpera AI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ChainOpera AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 16
Neutro 9
Compra 1
Médias móveis:Venda forteVenda 11Neutro 3Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 6Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.3691
0.369
R2
0.369
0.3689
R1
0.3689
0.3689
PP
0.3688
0.3688
S1
0.3687
0.3687
S2
0.3686
0.3687
S3
0.3685
0.3686

Sinais de mercado ChainOpera AI

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.42M
$4.47 M
$4.89 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.03M
Compras ativas de 3 dias
$0.62 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.65 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.02M
Compras ativas de 7 dias
$3.31 M
Vendas ativas de 7 dias
$3.34 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de ChainOpera AI

Entrada líquidaPreço de COAIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
COAI/USDT
$0.3681
$0.3681$0.3681
+0.73%
485.82K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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COAI
COAI
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