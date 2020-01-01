Análise técnica de ChainOpera AI (COAI) hoje A página de Análise de ChainOpera AI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de COAI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ChainOpera AI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ChainOpera AI (COAI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.3682 -- +7.47% +24.72% +13.22%

Indicadores técnicos de ChainOpera AI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ChainOpera AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 16 Neutro 9 Compra 1 Médias móveis : Venda forte Venda 11 Neutro 3 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 6 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.3691 0.369 R2 0.369 0.3689 R1 0.3689 0.3689 PP 0.3688 0.3688 S1 0.3687 0.3687 S2 0.3686 0.3687 S3 0.3685 0.3686

Sinais de mercado ChainOpera AI Volume líquido atual de ordens em aberto -0.42M $4.47 M $4.89 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.03M Compras ativas de 3 dias $0.62 M Vendas ativas de 3 dias $0.65 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.02M Compras ativas de 7 dias $3.31 M Vendas ativas de 7 dias $3.34 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de ChainOpera AI Entrada líquida Preço de COAIUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie ChainOpera AI (COAI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ChainOpera AI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h COAI / USDT $0.3681 $0.3681 $0.3681 +0.73% 485.82K (USDT) Negociar