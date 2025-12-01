Preço de Alliance Games hoje

O preço ao vivo de Alliance Games (COA) hoje é $ 0.00209, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COA para USD é de $ 0.00209 por COA.

Alliance Games ocupa atualmente a posição #2147 em capitalização de mercado, totalizando $ 866.76K, com um fornecimento em circulação de 414.72M COA. Nas últimas 24 horas, COA foi negociado entre $ 0.00208 (mínimo) e $ 0.0026 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03474769210606202, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.001969528474311044.

No desempenho de curto prazo, COA movimentou-se 0.00% na última hora e +3.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.43K.

Informações de mercado de Alliance Games (COA)

Classificação No.2147 Capitalização de mercado $ 866.76K$ 866.76K $ 866.76K Volume (24h) $ 1.43K$ 1.43K $ 1.43K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.18M$ 4.18M $ 4.18M Fornecimento Circulante 414.72M 414.72M 414.72M Fornecimento máximo 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Fornecimento total 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Taxa circulante 20.73% Blockchain pública BSC

