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Análise técnica de Yei Finance (CLO) hoje

Análise técnica de Yei Finance (CLO) hoje

A página de Análise de Yei Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CLO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Yei Finance abaixo.

Variação de preço de Yei Finance (CLO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.11635---7.85%-45.56%+2.16%
Saiba mais sobre o preço de Yei Finance

Indicadores técnicos de Yei Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Yei Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 0
Neutro 11
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 2Compra 12
Indicadores técnicos:NeutroVenda 0Neutro 9Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1162
0.1162
R2
0.1162
0.1161
R1
0.1161
0.1161
PP
0.1161
0.1161
S1
0.116
0.116
S2
0.116
0.116
S3
0.1159
0.116

Sinais de mercado Yei Finance

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.86M
$6.44 M
$7.30 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.22 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.23 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.31 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.31 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Yei Finance

Entrada líquidaPreço de CLOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CLO/USDT
$0.11635
$0.11635$0.11635
+0.37%
835.99K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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CLO
CLO
USD
USD

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