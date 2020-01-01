Análise técnica de Yei Finance (CLO) hoje A página de Análise de Yei Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CLO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Yei Finance abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Yei Finance (CLO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.11635 -- -7.85% -45.56% +2.16%

Indicadores técnicos de Yei Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Yei Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 0 Neutro 11 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 2 Compra 12 Indicadores técnicos : Neutro Venda 0 Neutro 9 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1162 0.1162 R2 0.1162 0.1161 R1 0.1161 0.1161 PP 0.1161 0.1161 S1 0.116 0.116 S2 0.116 0.116 S3 0.1159 0.116

Sinais de mercado Yei Finance Volume líquido atual de ordens em aberto -0.86M $6.44 M $7.30 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.22 M Vendas ativas de 3 dias $0.23 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.31 M Vendas ativas de 7 dias $0.31 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Yei Finance Entrada líquida Preço de CLOUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Yei Finance (CLO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Yei Finance. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CLO / USDT $0.11635 $0.11635 $0.11635 +0.37% 835.99K (USDT) Negociar