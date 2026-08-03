Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Tokenbot, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Tokenbot, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre CLANKER

Informações sobre preços de CLANKER

O que é CLANKER

Site oficial do CLANKER

Tokenomics de CLANKER

Previsão de preço de CLANKER

Histórico de preço de CLANKER

Guia de compra de CLANKER

Conversor de CLANKER para moeda Fiat

Spot CLANKER

Futuros USDT-M de CLANKER

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de tokenbot (CLANKER) hoje

Análise técnica de tokenbot (CLANKER) hoje

A página de Análise de tokenbot fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CLANKER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de tokenbot abaixo.

Variação de preço de tokenbot (CLANKER)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$12.4--+0.56%-12.80%-49.10%
Saiba mais sobre o preço de tokenbot

Indicadores técnicos de Tokenbot

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Tokenbot em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 5
Compra 6
Médias móveis:VendaVenda 11Neutro 0Compra 3
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 5Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
12.4433
12.4366
R2
12.4366
12.4328
R1
12.4333
12.4304
PP
12.4266
12.4266
S1
12.4233
12.4228
S2
12.4166
12.4204
S3
12.4133
12.4166

Sinais de mercado Tokenbot

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.26M
$1.66 M
$1.92 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.06 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Tokenbot

Entrada líquidaPreço de CLANKERUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M12.50
2026-08-12-$0.01 M12.48
2026-08-11-$0.02 M12.43
2026-08-10-$0.02 M13.06
2026-08-09$0.02 M13.11

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre tokenbot

Negocie tokenbot (CLANKER) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o tokenbot.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CLANKER/USDT
$12.39
$12.39$12.39
-0.88%
5.55K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de CLANKER para USD

Montante

CLANKER
CLANKER
USD
USD

1 CLANKER = 12.4 USD