Análise técnica de tokenbot (CLANKER) hoje A página de Análise de tokenbot fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CLANKER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de tokenbot abaixo. Cadastrar

Variação de preço de tokenbot (CLANKER) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $12.4 -- +0.56% -12.80% -49.10%

Indicadores técnicos de Tokenbot

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Tokenbot em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 5 Compra 6 Médias móveis : Venda Venda 11 Neutro 0 Compra 3 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 5 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 12.4433 12.4366 R2 12.4366 12.4328 R1 12.4333 12.4304 PP 12.4266 12.4266 S1 12.4233 12.4228 S2 12.4166 12.4204 S3 12.4133 12.4166

Sinais de mercado Tokenbot Volume líquido atual de ordens em aberto -0.26M $1.66 M $1.92 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.06 M Vendas ativas de 7 dias $0.06 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Tokenbot Entrada líquida Preço de CLANKERUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 12.50 2026-08-12 -$0.01 M 12.48 2026-08-11 -$0.02 M 12.43 2026-08-10 -$0.02 M 13.06 2026-08-09 $0.02 M 13.11 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie tokenbot (CLANKER) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o tokenbot. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CLANKER / USDT $12.39 $12.39 $12.39 -0.88% 5.55K (USDT) Negociar