Cotação Cirrca (CIRRCA)
O preço ao vivo de Cirrca (CIRRCA) hoje é $ 0.0004, com uma variação de 2.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CIRRCA para USD é de $ 0.0004 por CIRRCA.
Cirrca ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CIRRCA. Nas últimas 24 horas, CIRRCA foi negociado entre $ 0.0004 (mínimo) e $ 0.00045 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, CIRRCA movimentou-se 0.00% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 123.64.
A capitalização de mercado atual de Cirrca é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 123.64. A oferta em circulação de CIRRCA é --, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 40.00K.
Acompanhe as variações de preço de Cirrca para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.00001
|-2.42%
|30 dias
|$ -0.00067
|-62.62%
|60 dias
|$ -0.0096
|-96.00%
|90 dias
|$ -0.0096
|-96.00%
Hoje, CIRRCA registrou uma variação de $ -0.00001 (-2.42%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00067 (-62.62%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, CIRRCA teve uma variação de $ -0.0096 (-96.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0096 (-96.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Cirrca enables staking of tokenized assets including stocks, commodities, crypto, and other real-world assets, to unlock flexible passive yield and rewards.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|11-30 00:47:38
|Atualizações da Indústria
1
|11-29 18:37:09
|Atualizações da Indústria
Investment institutions have already committed nearly $25 billion to crypto companies in 2025, far exceeding market expectations
|11-29 07:12:40
|Atualizações da Indústria
BSC ecosystem Chinese meme coins surge briefly, "Binance Life" up 20% in nearly 1 hour
|11-29 06:40:30
|Atualizações da Indústria
Circle mints additional 500 million USDC, Tether and Circle have added a total of 17.75 billion USD stablecoins since the "1011" market crash
|11-29 03:27:31
|Atualizações da Indústria
Stablecoin total market cap returns to an upward trend this week, with circulating market cap rising above $305 billion
|11-29 00:20:15
|Atualizações da Indústria
Some established AI and meme coins show outstanding performance today, with SQD surging over 78% in a single day
