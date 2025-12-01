Preço de Cirrca hoje

O preço ao vivo de Cirrca (CIRRCA) hoje é $ 0.0004, com uma variação de 2.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CIRRCA para USD é de $ 0.0004 por CIRRCA.

Cirrca ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CIRRCA. Nas últimas 24 horas, CIRRCA foi negociado entre $ 0.0004 (mínimo) e $ 0.00045 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CIRRCA movimentou-se 0.00% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 123.64.

Informações de mercado de Cirrca (CIRRCA)

Capitalização de mercado -- Volume (24h) $ 123.64 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 40.00K Fornecimento Circulante -- Fornecimento total 100,000,000 Blockchain pública BASE

