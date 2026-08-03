Análise técnica de CHR (CHR) hoje A página de Análise de CHR fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CHR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de CHR abaixo. Cadastrar

Variação de preço de CHR (CHR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01339 -- +3.79% -7.08% -46.85%

Indicadores técnicos de CHR

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do CHR em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 3 Compra 8 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 1 Compra 3 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 2 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0134 0.01339 R2 0.01339 0.01339 R1 0.01339 0.01339 PP 0.01338 0.01338 S1 0.01338 0.01338 S2 0.01337 0.01338 S3 0.01337 0.01337

Sinais de mercado CHR Volume líquido atual de ordens em aberto -0.16M $1.47 M $1.63 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.03 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.12 M Vendas ativas de 7 dias $0.12 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de CHR Entrada líquida Preço de CHRUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 -$0.02 M 0.01 2026-08-11 $0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.02 M 0.01 2026-08-09 $0.03 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie CHR (CHR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o CHR. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CHR / USDT $0.01339 $0.01339 $0.01339 -1.25% 3.91M (USDT) Negociar