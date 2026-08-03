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Análise técnica de CHR (CHR) hoje

Análise técnica de CHR (CHR) hoje

A página de Análise de CHR fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CHR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de CHR abaixo.

Variação de preço de CHR (CHR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01339--+3.79%-7.08%-46.85%
Saiba mais sobre o preço de CHR

Indicadores técnicos de CHR

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do CHR em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 3
Compra 8
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 1Compra 3
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 2Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0134
0.01339
R2
0.01339
0.01339
R1
0.01339
0.01339
PP
0.01338
0.01338
S1
0.01338
0.01338
S2
0.01337
0.01338
S3
0.01337
0.01337

Sinais de mercado CHR

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.16M
$1.47 M
$1.63 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.12 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.12 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de CHR

Entrada líquidaPreço de CHRUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12-$0.02 M0.01
2026-08-11$0.01 M0.01
2026-08-10-$0.02 M0.01
2026-08-09$0.03 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CHR/USDT
$0.01339
$0.01339$0.01339
-1.25%
3.91M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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CHR
CHR
USD
USD

1 CHR = 0.01339 USD