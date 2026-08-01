Preço de Chonketha Wet Beaver hoje

O preço ao vivo de Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA) hoje é R$ 0.007522, com uma variação de 0.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHONKETHA para BRL é de R$ 0.007522 por CHONKETHA.

Chonketha Wet Beaver ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CHONKETHA. Nas últimas 24 horas, CHONKETHA foi negociado entre R$ 0.007071 (mínimo) e R$ 0.008365 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CHONKETHA movimentou-se +2.95% na última hora e -20.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 56.45K.

Informações de mercado de Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 56.45KR$ 56.45K R$ 56.45K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 7.52MR$ 7.52M R$ 7.52M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 999,900,000 999,900,000 999,900,000 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Chonketha Wet Beaver é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 56.45K. A oferta em circulação de CHONKETHA é --, com um fornecimento total de 999900000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 7.52M.