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Análise técnica de USD.AI (CHIP) hoje

Análise técnica de USD.AI (CHIP) hoje

A página de Análise de USD.AI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CHIP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de USD.AI abaixo.

Variação de preço de USD.AI (CHIP)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02294---7.77%-23.84%-61.90%
Saiba mais sobre o preço de USD.AI

Indicadores técnicos de USD.AI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do USD.AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 18
Neutro 1
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02292
0.02291
R2
0.02291
0.02291
R1
0.02291
0.02291
PP
0.0229
0.0229
S1
0.0229
0.0229
S2
0.02289
0.0229
S3
0.02289
0.02289

Sinais de mercado USD.AI

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.01M
$6.47 M
$7.48 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.41 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.41 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.04M
Compras ativas de 7 dias
$1.62 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.57 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de USD.AI

Entrada líquidaPreço de CHIPUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.02
2026-08-12$0.22 M0.02
2026-08-11$0.06 M0.02
2026-08-10$0.32 M0.02
2026-08-09$0.29 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CHIP/USDC
$0.02293
$0.02293$0.02293
-1.71%
2.50M (USDT)
CHIP/USDT
$0.02294
$0.02294$0.02294
-1.58%
4.60M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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CHIP
CHIP
USD
USD

1 CHIP = 0.02294 USD