Análise técnica de USD.AI (CHIP) hoje A página de Análise de USD.AI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CHIP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de USD.AI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de USD.AI (CHIP) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02294 -- -7.77% -23.84% -61.90%

Indicadores técnicos de USD.AI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do USD.AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 18 Neutro 1 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02292 0.02291 R2 0.02291 0.02291 R1 0.02291 0.02291 PP 0.0229 0.0229 S1 0.0229 0.0229 S2 0.02289 0.0229 S3 0.02289 0.02289

Sinais de mercado USD.AI Volume líquido atual de ordens em aberto -1.01M $6.47 M $7.48 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.41 M Vendas ativas de 3 dias $0.41 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.04M Compras ativas de 7 dias $1.62 M Vendas ativas de 7 dias $1.57 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de USD.AI Entrada líquida Preço de CHIPUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 $0.22 M 0.02 2026-08-11 $0.06 M 0.02 2026-08-10 $0.32 M 0.02 2026-08-09 $0.29 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie USD.AI (CHIP) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o USD.AI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CHIP / USDC $0.02293 $0.02293 $0.02293 -1.71% 2.50M (USDT) Negociar CHIP / USDT $0.02294 $0.02294 $0.02294 -1.58% 4.60M (USDT) Negociar