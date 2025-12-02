ExchangeDEX+
O preço ao vivo de Chill House hoje é 0.003381 USD. A capitalização de mercado de CHILLHOUSE é de -- USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CHILLHOUSE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!

Cotação Chill House (CHILLHOUSE)

Preço em tempo real de 1 CHILLHOUSE para USD

$0.003367
$0.003367$0.003367
+1.08%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Chill House (CHILLHOUSE)
Última atualização da página: 2025-12-02 08:23:42 (UTC+8)

Preço de Chill House hoje

O preço ao vivo de Chill House (CHILLHOUSE) hoje é $ 0.003381, com uma variação de 1.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHILLHOUSE para USD é de $ 0.003381 por CHILLHOUSE.

Chill House ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CHILLHOUSE. Nas últimas 24 horas, CHILLHOUSE foi negociado entre $ 0.003155 (mínimo) e $ 0.004324 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CHILLHOUSE movimentou-se +1.53% na última hora e -36.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 75.08K.

Informações de mercado de Chill House (CHILLHOUSE)

--
----

$ 75.08K
$ 75.08K$ 75.08K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

A capitalização de mercado atual de Chill House é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 75.08K. A oferta em circulação de CHILLHOUSE é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preço de Chill House USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.003155
$ 0.003155$ 0.003155
Mínimo 24h
$ 0.004324
$ 0.004324$ 0.004324
Máximo 24h

$ 0.003155
$ 0.003155$ 0.003155

$ 0.004324
$ 0.004324$ 0.004324

--
----

--
----

+1.53%

+1.08%

-36.65%

-36.65%

Histórico de preços de Chill House (CHILLHOUSE) em USD

Acompanhe as variações de preço de Chill House para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00003598+1.08%
30 dias$ -0.004109-54.86%
60 dias$ -0.001619-32.38%
90 dias$ -0.001619-32.38%
Variação de preço de Chill House hoje

Hoje, CHILLHOUSE registrou uma variação de $ +0.00003598 (+1.08%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Chill House

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.004109 (-54.86%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Chill House

Expandindo a visualização para 60 dias, CHILLHOUSE teve uma variação de $ -0.001619 (-32.38%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Chill House

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.001619 (-32.38%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Chill House (CHILLHOUSE)!

Confira agora a página de histórico de preço do Chill House.

Análise de IA para Chill House

Insights orientados por IA que analisam os movimentos mais recentes de preço de Chill House, tendências de volume de negociação e indicadores de sentimento do mercado, oferecendo atualizações em tempo real para identificar oportunidades de negociação e apoiar decisões informadas.

Quais fatores influenciam os preços de Chill House?

Vários fatores influenciam os preços dos tokens do Chill House (CHILLHOUSE):

1. Sentimento de mercado e tendências gerais do mercado de criptomoedas
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Utilidade do token e adoção dentro do ecossistema Chill House
4. Engajamento da comunidade e presença nas redes sociais
5. Anúncios de parcerias e desenvolvimentos do projeto
6. Dinâmica de oferta e demanda
7. Notícias regulatórias que afetam tokens DeFi
8. Movimentações nos preços do Bitcoin e do Ethereum
9. Tokenomics, incluindo mecanismos de queima ou recompensas por staking
10. Concorrência com projetos similares de criptomoedas voltados para música e entretenimento

Previsão de preço para Chill House

Previsão de preço de Chill House (CHILLHOUSE) para 2030 (em 5 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de CHILLHOUSE em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Chill House (CHILLHOUSE) para 2040 (em 15 anos)

Em 2040, o preço de Chill House pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Quer saber qual preço Chill House pode alcançar em 2025–2026? Visite a nossa página de previsão de preços de CHILLHOUSE para os anos de 2025–2026 clicando em Previsão de preço de Chill House.

Como comprar e investir em Chill House

Pronto para começar com Chill House? Comprar CHILLHOUSE é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Chill House. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Chill House (CHILLHOUSE).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Chill House será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Chill House(CHILLHOUSE)

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Chill House (CHILLHOUSE)

A Solana memecoin inspired by Chill House culture.

Recurso Chill House

Para uma compreensão mais aprofundada de Chill House, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

Quanto valerá 1 Chill House em 2030?
Se o Chill House crescer a uma taxa anual de 5%, seu valor estimado poderá chegar a aproximadamente $-- em 2026, $-- em 2030, $-- em 2035 e $-- em 2040. Esses valores ilustram um cenário de crescimento composto constante, embora o preço futuro real dependa da adoção do mercado, do desenvolvimento regulatório e das condições macroeconômicas.
Última atualização da página: 2025-12-02 08:23:42 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Chill House (CHILLHOUSE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
12-01 22:37:50Atualizações da Indústria
CoinShares: Net Inflow of $1.07 Billion into Digital Asset Investment Products Last Week
12-01 16:35:03Atualizações da Indústria
Bitcoin has broken through multiple on-chain cost supports, with the next important support at $81,700
12-01 13:02:15Atualizações da Indústria
Key Events and Data Preview This Week: Powell's Speech, US PCE and ADP Non-Farm Employment
12-01 11:26:26Atualizações da Indústria
Bitcoin's November percentage fall reaches 17.67%, marking its worst performance since 2018
12-01 09:34:53Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Falls to 24, Market Re-enters "Extreme Fear" State
11-30 00:47:38Atualizações da Indústria
1

