Preço de Chill House hoje

O preço ao vivo de Chill House (CHILLHOUSE) hoje é $ 0.003381, com uma variação de 1.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHILLHOUSE para USD é de $ 0.003381 por CHILLHOUSE.

Chill House ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CHILLHOUSE. Nas últimas 24 horas, CHILLHOUSE foi negociado entre $ 0.003155 (mínimo) e $ 0.004324 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CHILLHOUSE movimentou-se +1.53% na última hora e -36.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 75.08K.

Informações de mercado de Chill House (CHILLHOUSE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 75.08K$ 75.08K $ 75.08K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Chill House é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 75.08K. A oferta em circulação de CHILLHOUSE é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.