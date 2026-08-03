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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Just a chill guy, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Just a chill guy, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Just a chill guy (CHILLGUY) hoje

Análise técnica de Just a chill guy (CHILLGUY) hoje

A página de Análise de Just a chill guy fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CHILLGUY, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Just a chill guy abaixo.

Variação de preço de Just a chill guy (CHILLGUY)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.010862--+13.21%+13.44%-35.81%
Saiba mais sobre o preço de Just a chill guy

Indicadores técnicos de Just a chill guy

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Just a chill guy em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 3
Compra 11
Médias móveis:VendaVenda 8Neutro 1Compra 5
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 2Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01087
0.01087
R2
0.01087
0.01086
R1
0.01086
0.01086
PP
0.01086
0.01086
S1
0.01085
0.01085
S2
0.01085
0.01085
S3
0.01084
0.01085

Sinais de mercado Just a chill guy

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.46M
$5.24 M
$5.71 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.22 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.22 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Just a chill guy

Entrada líquidaPreço de CHILLGUYUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12-$0.01 M0.01
2026-08-11$0.01 M0.01
2026-08-10-$0.04 M0.01
2026-08-09-$0.02 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Just a chill guy (CHILLGUY) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CHILLGUY/USDT
$0.01086
$0.01086$0.01086
+0.69%
7.46M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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