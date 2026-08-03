Análise técnica de Just a chill guy (CHILLGUY) hoje A página de Análise de Just a chill guy fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CHILLGUY, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Just a chill guy abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Just a chill guy (CHILLGUY) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.010862 -- +13.21% +13.44% -35.81%

Indicadores técnicos de Just a chill guy

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Just a chill guy em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 3 Compra 11 Médias móveis : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 5 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 2 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01087 0.01087 R2 0.01087 0.01086 R1 0.01086 0.01086 PP 0.01086 0.01086 S1 0.01085 0.01085 S2 0.01085 0.01085 S3 0.01084 0.01085

Sinais de mercado Just a chill guy Volume líquido atual de ordens em aberto -0.46M $5.24 M $5.71 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.04 M Vendas ativas de 3 dias $0.05 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.22 M Vendas ativas de 7 dias $0.22 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Just a chill guy Entrada líquida Preço de CHILLGUYUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 -$0.01 M 0.01 2026-08-11 $0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.04 M 0.01 2026-08-09 -$0.02 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Just a chill guy (CHILLGUY) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Just a chill guy. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CHILLGUY / USDT $0.01086 $0.01086 $0.01086 +0.69% 7.46M (USDT) Negociar