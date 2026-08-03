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Análise técnica de Cheems (CHEEMS) hoje

Análise técnica de Cheems (CHEEMS) hoje

A página de Análise de Cheems fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CHEEMS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Cheems abaixo.

Variação de preço de Cheems (CHEEMS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0000004926---1.45%+10.49%-22.82%
Saiba mais sobre o preço de Cheems

Indicadores técnicos de Cheems

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Cheems em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 18
Neutro 3
Compra 5
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 3Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.000000497
0.0000004969
R2
0.0000004969
0.0000004968
R1
0.0000004968
0.0000004968
PP
0.0000004967
0.0000004967
S1
0.0000004966
0.0000004966
S2
0.0000004965
0.0000004966
S3
0.0000004964
0.0000004965

Sinais de mercado Cheems

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.01M
$1.86 M
$1.84 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.06 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Cheems

Entrada líquidaPreço de CHEEMSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09$0.01 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CHEEMS/USDT
$0.0000004926
$0.0000004926$0.0000004926
-0.18%
113.28B (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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