Análise técnica de Checkmate (CHECK) hoje A página de Análise de Checkmate fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CHECK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Checkmate abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Checkmate (CHECK) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.014807 -- -22.10% -47.68% -66.89%

Fluxo de capital de Checkmate Entrada líquida Preço de CHECKUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.02 2026-08-12 -$0.01 M 0.02 2026-08-11 -$0.01 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.02 2026-08-09 $0.00 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Checkmate (CHECK) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Checkmate. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CHECK / USDT $0.014807 $0.014807 $0.014807 -12.33% 7.61M (USDT) Negociar