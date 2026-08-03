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Análise técnica de Centrifuge (CFG) hoje

Análise técnica de Centrifuge (CFG) hoje

A página de Análise de Centrifuge fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CFG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Centrifuge abaixo.

Variação de preço de Centrifuge (CFG)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1549---8.62%-12.44%-46.42%
Saiba mais sobre o preço de Centrifuge

Indicadores técnicos de Centrifuge

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Centrifuge em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 8
Neutro 9
Compra 9
Médias móveis:VendaVenda 8Neutro 4Compra 2
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 0Neutro 5Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1546
0.1545
R2
0.1545
0.1545
R1
0.1545
0.1545
PP
0.1544
0.1544
S1
0.1544
0.1544
S2
0.1543
0.1544
S3
0.1543
0.1543

Sinais de mercado Centrifuge

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.07M
$1.42 M
$1.35 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.00 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Centrifuge

Entrada líquidaPreço de CFGUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.16
2026-08-12-$0.07 M0.16
2026-08-11-$0.02 M0.16
2026-08-10-$0.20 M0.16
2026-08-09-$0.03 M0.17

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CFG/USDT
$0.1549
$0.1549$0.1549
-0.32%
421.68K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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CFG
CFG
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USD

1 CFG = 0.1549 USD