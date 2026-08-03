Análise técnica de Centrifuge (CFG) hoje A página de Análise de Centrifuge fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CFG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Centrifuge abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Centrifuge (CFG) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1549 -- -8.62% -12.44% -46.42%

Indicadores técnicos de Centrifuge

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Centrifuge em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 8 Neutro 9 Compra 9 Médias móveis : Venda Venda 8 Neutro 4 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 0 Neutro 5 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1546 0.1545 R2 0.1545 0.1545 R1 0.1545 0.1545 PP 0.1544 0.1544 S1 0.1544 0.1544 S2 0.1543 0.1544 S3 0.1543 0.1543

Sinais de mercado Centrifuge Volume líquido atual de ordens em aberto 0.07M $1.42 M $1.35 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.00 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.00 M Vendas ativas de 7 dias $0.00 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Centrifuge Entrada líquida Preço de CFGUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.16 2026-08-12 -$0.07 M 0.16 2026-08-11 -$0.02 M 0.16 2026-08-10 -$0.20 M 0.16 2026-08-09 -$0.03 M 0.17 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Centrifuge (CFG) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Centrifuge. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CFG / USDT $0.1549 $0.1549 $0.1549 -0.32% 421.68K (USDT) Negociar