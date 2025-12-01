Preço de CeluvPlay hoje

O preço ao vivo de CeluvPlay (CELB) hoje é $ 0.00004426, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CELB para USD é de $ 0.00004426 por CELB.

CeluvPlay ocupa atualmente a posição #3489 em capitalização de mercado, totalizando $ 10.57K, com um fornecimento em circulação de 238.75M CELB. Nas últimas 24 horas, CELB foi negociado entre $ 0.00003529 (mínimo) e $ 0.00005116 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.013001119987893436, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000036621030360854.

No desempenho de curto prazo, CELB movimentou-se -1.61% na última hora e -45.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 52.57K.

Informações de mercado de CeluvPlay (CELB)

Classificação No.3489 Capitalização de mercado $ 10.57K$ 10.57K $ 10.57K Volume (24h) $ 52.57K$ 52.57K $ 52.57K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 221.30K$ 221.30K $ 221.30K Fornecimento Circulante 238.75M 238.75M 238.75M Fornecimento máximo 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Fornecimento total 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Taxa circulante 4.77% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de CeluvPlay é $ 10.57K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 52.57K. A oferta em circulação de CELB é 238.75M, com um fornecimento total de 5000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 221.30K.