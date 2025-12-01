Preço de Creditlink hoje

O preço ao vivo de Creditlink (CDL) hoje é $ 0.0489, com uma variação de 0.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CDL para USD é de $ 0.0489 por CDL.

Creditlink ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CDL. Nas últimas 24 horas, CDL foi negociado entre $ 0.04658 (mínimo) e $ 0.04989 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CDL movimentou-se -1.36% na última hora e -1.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.85K.

Informações de mercado de Creditlink (CDL)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 54.85K$ 54.85K $ 54.85K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 48.90M$ 48.90M $ 48.90M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Creditlink é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.85K. A oferta em circulação de CDL é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 48.90M.