Análise técnica de Canton Network (CC) hoje A página de Análise de Canton Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Canton Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Canton Network (CC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.09883 -- -5.37% -25.89% -39.04%

Indicadores técnicos de Canton Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Canton Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 2 Compra 18 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 2 Neutro 2 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.09865 0.09864 R2 0.09864 0.09864 R1 0.09864 0.09864 PP 0.09863 0.09863 S1 0.09863 0.09863 S2 0.09862 0.09863 S3 0.09862 0.09862

Sinais de mercado Canton Network Volume líquido atual de ordens em aberto -1.07M $5.91 M $6.98 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.05M Compras ativas de 3 dias $0.33 M Vendas ativas de 3 dias $0.38 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.05M Compras ativas de 7 dias $2.04 M Vendas ativas de 7 dias $2.09 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Canton Network Entrada líquida Preço de CCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.10 2026-08-12 -$0.14 M 0.10 2026-08-11 -$0.22 M 0.10 2026-08-10 -$0.25 M 0.10 2026-08-09 -$0.17 M 0.10 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Canton Network (CC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Canton Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CC / USDT $0.09883 $0.09883 $0.09883 -0.45% 2.27M (USDT) Negociar CC / USDC $0.09867 $0.09867 $0.09867 -0.47% 539.19K (USDT) Negociar