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Análise técnica de Canton Network (CC) hoje

Análise técnica de Canton Network (CC) hoje

A página de Análise de Canton Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Canton Network abaixo.

Variação de preço de Canton Network (CC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.09883---5.37%-25.89%-39.04%
Saiba mais sobre o preço de Canton Network

Indicadores técnicos de Canton Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Canton Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 2
Compra 18
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 2Neutro 2Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.09865
0.09864
R2
0.09864
0.09864
R1
0.09864
0.09864
PP
0.09863
0.09863
S1
0.09863
0.09863
S2
0.09862
0.09863
S3
0.09862
0.09862

Sinais de mercado Canton Network

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.07M
$5.91 M
$6.98 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.05M
Compras ativas de 3 dias
$0.33 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.38 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.05M
Compras ativas de 7 dias
$2.04 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.09 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Canton Network

Entrada líquidaPreço de CCUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.10
2026-08-12-$0.14 M0.10
2026-08-11-$0.22 M0.10
2026-08-10-$0.25 M0.10
2026-08-09-$0.17 M0.10

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CC/USDT
$0.09883
$0.09883$0.09883
-0.45%
2.27M (USDT)
CC/USDC
$0.09867
$0.09867$0.09867
-0.47%
539.19K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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CC
CC
USD
USD

1 CC = 0.09883 USD