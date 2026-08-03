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Análise técnica de Catizen (CATI) hoje

Análise técnica de Catizen (CATI) hoje

A página de Análise de Catizen fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CATI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Catizen abaixo.

Variação de preço de Catizen (CATI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.04286--+6.43%+12.81%-30.75%
Saiba mais sobre o preço de Catizen

Indicadores técnicos de Catizen

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Catizen em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 1
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 1Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.04289
0.04286
R2
0.04286
0.04284
R1
0.04284
0.04283
PP
0.04281
0.04281
S1
0.04279
0.04279
S2
0.04276
0.04278
S3
0.04274
0.04276

Sinais de mercado Catizen

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.50M
$7.44 M
$7.95 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.08 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$2.12 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.11 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Catizen

Entrada líquidaPreço de CATIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.04
2026-08-12-$0.04 M0.04
2026-08-11-$0.06 M0.04
2026-08-10-$0.17 M0.04
2026-08-09$0.14 M0.05

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CATI/USDT
$0.04289
$0.04289$0.04289
+2.58%
1.27M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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CATI
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