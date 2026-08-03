Análise técnica de Catizen (CATI) hoje A página de Análise de Catizen fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CATI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Catizen abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Catizen (CATI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.04286 -- +6.43% +12.81% -30.75%

Indicadores técnicos de Catizen

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Catizen em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 1 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 1 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.04289 0.04286 R2 0.04286 0.04284 R1 0.04284 0.04283 PP 0.04281 0.04281 S1 0.04279 0.04279 S2 0.04276 0.04278 S3 0.04274 0.04276

Sinais de mercado Catizen Volume líquido atual de ordens em aberto -0.50M $7.44 M $7.95 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.08 M Vendas ativas de 3 dias $0.08 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $2.12 M Vendas ativas de 7 dias $2.11 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Catizen Entrada líquida Preço de CATIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.04 2026-08-12 -$0.04 M 0.04 2026-08-11 -$0.06 M 0.04 2026-08-10 -$0.17 M 0.04 2026-08-09 $0.14 M 0.05 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Catizen (CATI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Catizen. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CATI / USDT $0.04289 $0.04289 $0.04289 +2.58% 1.27M (USDT) Negociar