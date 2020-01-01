Análise técnica de Catecoin (CATE) hoje A página de Análise de Catecoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CATE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Catecoin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Catecoin (CATE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.014298 -- -1.30% +853.20% +853.20%

Indicadores técnicos de Catecoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Catecoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 1 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01505 0.014965 R2 0.014965 0.014888 R1 0.014851 0.014842 PP 0.014766 0.014766 S1 0.014652 0.014689 S2 0.014567 0.014643 S3 0.014453 0.014567

Sinais de mercado Catecoin Volume líquido atual de ordens em aberto -0.02M $0.05 M $0.07 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.02M Compras ativas de 3 dias $1.10 M Vendas ativas de 3 dias $1.08 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $7.10 M Vendas ativas de 7 dias $7.10 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Catecoin Entrada líquida Preço de CATEUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Catecoin (CATE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Catecoin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CATE / USD1 $0.014269 $0.014269 $0.014269 -8.62% 3.23M (USDT) Negociar CATE / USDT $0.014298 $0.014298 $0.014298 -9.37% 11.63M (USDT) Negociar