Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Catecoin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Catecoin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre CATE

Informações sobre preços de CATE

O que é CATE

Tokenomics de CATE

Previsão de preço de CATE

Histórico de preço de CATE

Guia de compra de CATE

Conversor de CATE para moeda Fiat

Spot CATE

Futuros USDT-M de CATE

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Catecoin (CATE) hoje

Análise técnica de Catecoin (CATE) hoje

A página de Análise de Catecoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CATE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Catecoin abaixo.

Variação de preço de Catecoin (CATE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.014298---1.30%+853.20%+853.20%
Saiba mais sobre o preço de Catecoin

Indicadores técnicos de Catecoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Catecoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 1
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01505
0.014965
R2
0.014965
0.014888
R1
0.014851
0.014842
PP
0.014766
0.014766
S1
0.014652
0.014689
S2
0.014567
0.014643
S3
0.014453
0.014567

Sinais de mercado Catecoin

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.02M
$0.05 M
$0.07 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.02M
Compras ativas de 3 dias
$1.10 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.08 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$7.10 M
Vendas ativas de 7 dias
$7.10 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Catecoin

Entrada líquidaPreço de CATEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Catecoin

Negocie Catecoin (CATE) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Catecoin.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CATE/USD1
$0.014269
$0.014269$0.014269
-8.62%
3.23M (USDT)
CATE/USDT
$0.014298
$0.014298$0.014298
-9.37%
11.63M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de CATE para USD

Montante

CATE
CATE
USD
USD

1 CATE = 0.014298 USD