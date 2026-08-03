Análise técnica de Simons Cat (CAT) hoje A página de Análise de Simons Cat fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CAT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Simons Cat abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Simons Cat (CAT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.000001662 -- +17.78% +30.96% -20.25%

Indicadores técnicos de Simons Cat

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Simons Cat em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 6 Compra 13 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 3 Compra 11 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 3 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00000166 0.00000166 R2 0.00000166 0.000001659 R1 0.000001659 0.000001659 PP 0.000001659 0.000001659 S1 0.000001658 0.000001658 S2 0.000001658 0.000001658 S3 0.000001657 0.000001658

Sinais de mercado Simons Cat Volume líquido atual de ordens em aberto -0.85M $10.57 M $11.42 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.07 M Vendas ativas de 3 dias $0.07 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $1.40 M Vendas ativas de 7 dias $1.38 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Simons Cat Entrada líquida Preço de CATUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.05 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 -$0.04 M 0.00 2026-08-09 -$0.13 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Simons Cat (CAT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Simons Cat. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CAT / USDT $0.000001661 $0.000001661 $0.000001661 -0.47% 37.53B (USDT) Negociar