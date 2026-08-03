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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Simons Cat, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Simons Cat, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Simons Cat (CAT) hoje

Análise técnica de Simons Cat (CAT) hoje

A página de Análise de Simons Cat fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CAT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Simons Cat abaixo.

Variação de preço de Simons Cat (CAT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.000001662--+17.78%+30.96%-20.25%
Saiba mais sobre o preço de Simons Cat

Indicadores técnicos de Simons Cat

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Simons Cat em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 6
Compra 13
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 3Compra 11
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 3Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00000166
0.00000166
R2
0.00000166
0.000001659
R1
0.000001659
0.000001659
PP
0.000001659
0.000001659
S1
0.000001658
0.000001658
S2
0.000001658
0.000001658
S3
0.000001657
0.000001658

Sinais de mercado Simons Cat

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.85M
$10.57 M
$11.42 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.07 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.07 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.02M
Compras ativas de 7 dias
$1.40 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.38 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Simons Cat

Entrada líquidaPreço de CATUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.05 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10-$0.04 M0.00
2026-08-09-$0.13 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CAT/USDT
$0.000001661
$0.000001661$0.000001661
-0.47%
37.53B (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

CAT
CAT
USD
USD

1 CAT = 0.000001662 USD