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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Cash Cat, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Cash Cat, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Cash Cat (CASHCAT) hoje

Análise técnica de Cash Cat (CASHCAT) hoje

A página de Análise de Cash Cat fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CASHCAT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Cash Cat abaixo.

Variação de preço de Cash Cat (CASHCAT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.15549--+59.29%+14.66%+521.96%
Saiba mais sobre o preço de Cash Cat

Indicadores técnicos de Cash Cat

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Cash Cat em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 2
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.15651
0.15649
R2
0.15649
0.15647
R1
0.15648
0.15647
PP
0.15646
0.15646
S1
0.15645
0.15644
S2
0.15643
0.15644
S3
0.15642
0.15643

Sinais de mercado Cash Cat

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.26M
$0.92 M
$1.18 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$1.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.03M
Compras ativas de 7 dias
$3.53 M
Vendas ativas de 7 dias
$3.56 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Cash Cat

Entrada líquidaPreço de CASHCATUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.16
2026-08-12$0.00 M0.15
2026-08-11$0.00 M0.15
2026-08-10$0.00 M0.14
2026-08-09$0.00 M0.13

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Cash Cat (CASHCAT) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CASHCAT/USDT
$0.15533
$0.15533$0.15533
+4.02%
7.91M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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CASHCAT
CASHCAT
USD
USD

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