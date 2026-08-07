Análise técnica de Cash Cat (CASHCAT) hoje A página de Análise de Cash Cat fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CASHCAT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Cash Cat abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Cash Cat (CASHCAT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.15549 -- +59.29% +14.66% +521.96%

Indicadores técnicos de Cash Cat

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Cash Cat em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 2 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.15651 0.15649 R2 0.15649 0.15647 R1 0.15648 0.15647 PP 0.15646 0.15646 S1 0.15645 0.15644 S2 0.15643 0.15644 S3 0.15642 0.15643

Sinais de mercado Cash Cat Volume líquido atual de ordens em aberto -0.26M $0.92 M $1.18 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $1.00 M Vendas ativas de 3 dias $1.00 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.03M Compras ativas de 7 dias $3.53 M Vendas ativas de 7 dias $3.56 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Cash Cat Entrada líquida Preço de CASHCATUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.16 2026-08-12 $0.00 M 0.15 2026-08-11 $0.00 M 0.15 2026-08-10 $0.00 M 0.14 2026-08-09 $0.00 M 0.13 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Cash Cat (CASHCAT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Cash Cat. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CASHCAT / USDT $0.15533 $0.15533 $0.15533 +4.02% 7.91M (USDT) Negociar