Análise técnica de CARV (CARV) hoje A página de Análise de CARV fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CARV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de CARV abaixo. Cadastrar

Variação de preço de CARV (CARV) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02927 -- +8.64% -9.69% -53.63%

Indicadores técnicos de CARV

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do CARV em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 5 Compra 5 Médias móveis : Venda forte Venda 11 Neutro 3 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 2 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0293 0.02929 R2 0.02929 0.02929 R1 0.02929 0.02929 PP 0.02928 0.02928 S1 0.02928 0.02928 S2 0.02927 0.02928 S3 0.02927 0.02927

Sinais de mercado CARV Volume líquido atual de ordens em aberto -0.28M $3.58 M $3.86 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.11 M Vendas ativas de 7 dias $0.11 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de CARV Entrada líquida Preço de CARVUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.03 2026-08-12 $0.00 M 0.03 2026-08-11 -$0.01 M 0.03 2026-08-10 -$0.05 M 0.03 2026-08-09 $0.03 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie CARV (CARV) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o CARV. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CARV / USDT $0.02927 $0.02927 $0.02927 -2.00% 1.81M (USDT) Negociar