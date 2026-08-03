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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre CARV, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre CARV, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de CARV (CARV) hoje

Análise técnica de CARV (CARV) hoje

A página de Análise de CARV fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CARV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de CARV abaixo.

Variação de preço de CARV (CARV)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02927--+8.64%-9.69%-53.63%
Saiba mais sobre o preço de CARV

Indicadores técnicos de CARV

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do CARV em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 5
Compra 5
Médias móveis:Venda forteVenda 11Neutro 3Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 2Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0293
0.02929
R2
0.02929
0.02929
R1
0.02929
0.02929
PP
0.02928
0.02928
S1
0.02928
0.02928
S2
0.02927
0.02928
S3
0.02927
0.02927

Sinais de mercado CARV

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.28M
$3.58 M
$3.86 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.11 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.11 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de CARV

Entrada líquidaPreço de CARVUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.03
2026-08-12$0.00 M0.03
2026-08-11-$0.01 M0.03
2026-08-10-$0.05 M0.03
2026-08-09$0.03 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie CARV (CARV) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CARV/USDT
$0.02927
$0.02927$0.02927
-2.00%
1.81M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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CARV
CARV
USD
USD

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