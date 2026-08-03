Análise técnica de Collector Crypt (CARDS) hoje A página de Análise de Collector Crypt fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CARDS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Collector Crypt abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Collector Crypt (CARDS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.14548 -- -10.82% -14.39% +11.51%

Fluxo de capital de Collector Crypt Entrada líquida Preço de CARDSUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.14 2026-08-12 $0.01 M 0.14 2026-08-11 -$0.01 M 0.14 2026-08-10 -$0.01 M 0.14 2026-08-09 -$0.02 M 0.14 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Collector Crypt (CARDS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Collector Crypt. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CARDS / USDT $0.14546 $0.14546 $0.14546 +1.64% 442.44K (USDT) Negociar