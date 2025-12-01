Preço de Cap hoje

O preço ao vivo de Cap (CAPSOL) hoje é $ 0.0004533, com uma variação de 1.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CAPSOL para USD é de $ 0.0004533 por CAPSOL.

Cap ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CAPSOL. Nas últimas 24 horas, CAPSOL foi negociado entre $ 0.0003411 (mínimo) e $ 0.0005136 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CAPSOL movimentou-se -0.51% na última hora e +48.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 52.91K.

Informações de mercado de Cap (CAPSOL)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 52.91K$ 52.91K $ 52.91K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

