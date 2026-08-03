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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Cap, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Cap, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Cap (CAP) hoje

Análise técnica de Cap (CAP) hoje

A página de Análise de Cap fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CAP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Cap abaixo.

Variação de preço de Cap (CAP)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.05315--+93.90%+175.96%+2,026.00%
Saiba mais sobre o preço de Cap

Indicadores técnicos de Cap

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Cap em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 1
Compra 9
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 0Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.05266
0.05265
R2
0.05265
0.05264
R1
0.05264
0.05264
PP
0.05263
0.05263
S1
0.05262
0.05262
S2
0.05261
0.05262
S3
0.0526
0.05261

Sinais de mercado Cap

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.88M
$8.45 M
$7.57 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.25M
Compras ativas de 3 dias
$6.39 M
Vendas ativas de 3 dias
$6.64 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.71M
Compras ativas de 7 dias
$11.70 M
Vendas ativas de 7 dias
$12.41 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Cap

Entrada líquidaPreço de CAPUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.06
2026-08-12$0.35 M0.06
2026-08-11$0.64 M0.05
2026-08-10$0.72 M0.04
2026-08-09-$0.15 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CAP/USDT
$0.05293
$0.05293$0.05293
-10.22%
5.52M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de CAP para USD

Montante

CAP
CAP
USD
USD

1 CAP = 0.05315 USD