Análise técnica de Cap (CAP) hoje A página de Análise de Cap fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CAP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Cap abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Cap (CAP) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.05315 -- +93.90% +175.96% +2,026.00%

Indicadores técnicos de Cap

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Cap em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 1 Compra 9 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 0 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.05266 0.05265 R2 0.05265 0.05264 R1 0.05264 0.05264 PP 0.05263 0.05263 S1 0.05262 0.05262 S2 0.05261 0.05262 S3 0.0526 0.05261

Sinais de mercado Cap Volume líquido atual de ordens em aberto 0.88M $8.45 M $7.57 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.25M Compras ativas de 3 dias $6.39 M Vendas ativas de 3 dias $6.64 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.71M Compras ativas de 7 dias $11.70 M Vendas ativas de 7 dias $12.41 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Cap Entrada líquida Preço de CAPUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.06 2026-08-12 $0.35 M 0.06 2026-08-11 $0.64 M 0.05 2026-08-10 $0.72 M 0.04 2026-08-09 -$0.15 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Cap (CAP) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Cap. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CAP / USDT $0.05293 $0.05293 $0.05293 -10.22% 5.52M (USDT) Negociar