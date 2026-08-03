Análise técnica de Chainbase (C) hoje A página de Análise de Chainbase fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de C, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Chainbase abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Chainbase (C) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.06203 -- +13.50% -1.48% -25.85%

Indicadores técnicos de Chainbase

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Chainbase em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 12 Neutro 9 Compra 5 Médias móveis : Venda forte Venda 10 Neutro 2 Compra 2 Indicadores técnicos : Neutro Venda 2 Neutro 7 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.06184 0.06183 R2 0.06183 0.06181 R1 0.06181 0.06181 PP 0.0618 0.0618 S1 0.06178 0.06178 S2 0.06177 0.06178 S3 0.06175 0.06177

Sinais de mercado Chainbase Volume líquido atual de ordens em aberto -0.44M $3.70 M $4.14 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.07 M Vendas ativas de 3 dias $0.08 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.02M Compras ativas de 7 dias $0.19 M Vendas ativas de 7 dias $0.20 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Chainbase Entrada líquida Preço de CUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.06 2026-08-12 -$0.04 M 0.06 2026-08-11 $0.03 M 0.07 2026-08-10 $0.05 M 0.07 2026-08-09 -$0.02 M 0.06 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Chainbase (C) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Chainbase. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h C / USDT $0.06204 $0.06204 $0.06204 +0.74% 974.21K (USDT) Negociar