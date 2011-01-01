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Análise técnica de BUTTCOIN (BUTTCOIN) hoje

Análise técnica de BUTTCOIN (BUTTCOIN) hoje

A página de Análise de BUTTCOIN fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BUTTCOIN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BUTTCOIN abaixo.

Variação de preço de BUTTCOIN (BUTTCOIN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.009036---29.81%-13.99%-36.82%
Saiba mais sobre o preço de BUTTCOIN

Indicadores técnicos de BUTTCOIN

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BUTTCOIN em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 2
Compra 13
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00938
0.00935
R2
0.00935
0.00933
R1
0.00933
0.00931
PP
0.0093
0.0093
S1
0.00928
0.00928
S2
0.00925
0.00926
S3
0.00923
0.00925

Sinais de mercado BUTTCOIN

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.01M
$0.03 M
$0.03 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.00 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de BUTTCOIN

Entrada líquidaPreço de BUTTCOINUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BUTTCOIN/USDT
$0.009055
$0.009055$0.009055
-3.10%
6.33M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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