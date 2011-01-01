Análise técnica de BUTTCOIN (BUTTCOIN) hoje A página de Análise de BUTTCOIN fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BUTTCOIN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BUTTCOIN abaixo. Cadastrar

Variação de preço de BUTTCOIN (BUTTCOIN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.009036 -- -29.81% -13.99% -36.82%

Indicadores técnicos de BUTTCOIN

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BUTTCOIN em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 2 Compra 13 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00938 0.00935 R2 0.00935 0.00933 R1 0.00933 0.00931 PP 0.0093 0.0093 S1 0.00928 0.00928 S2 0.00925 0.00926 S3 0.00923 0.00925

Sinais de mercado BUTTCOIN Volume líquido atual de ordens em aberto -0.01M $0.03 M $0.03 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.00 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.00 M Vendas ativas de 7 dias $0.00 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de BUTTCOIN Entrada líquida Preço de BUTTCOINUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie BUTTCOIN (BUTTCOIN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BUTTCOIN. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BUTTCOIN / USDT $0.009055 $0.009055 $0.009055 -3.10% 6.33M (USDT) Negociar