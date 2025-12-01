Preço de Burnr hoje

O preço ao vivo de Burnr (BURNR) hoje é $ 0.00000002, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BURNR para USD é de $ 0.00000002 por BURNR.

Burnr ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BURNR. Nas últimas 24 horas, BURNR foi negociado entre $ 0.00000001999 (mínimo) e $ 0.00000002 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BURNR movimentou-se 0.00% na última hora e -94.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 28.09.

Informações de mercado de Burnr (BURNR)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 28.09$ 28.09 $ 28.09 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.00$ 20.00 $ 20.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Burnr é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 28.09. A oferta em circulação de BURNR é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.00.