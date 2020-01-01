Análise técnica de The Bull (BULLCOIN) hoje A página de Análise de The Bull fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BULLCOIN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de The Bull abaixo. Cadastrar

Variação de preço de The Bull (BULLCOIN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.003625 -- +141.66% +141.66% +141.66%

Indicadores técnicos de The Bull

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do The Bull em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 2 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 0 Compra 2 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 2 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.003808 0.003742 R2 0.003742 0.003702 R1 0.003705 0.003678 PP 0.003639 0.003639 S1 0.003602 0.003599 S2 0.003536 0.003575 S3 0.003499 0.003536

Sinais de mercado The Bull Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $0.03 M $0.03 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.09 M Vendas ativas de 3 dias $0.09 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.10 M Vendas ativas de 7 dias $0.10 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de The Bull Entrada líquida Preço de BULLCOINUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie The Bull (BULLCOIN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o The Bull. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BULLCOIN / USD1 $0.003625 $0.003625 $0.003625 -26.02% 13.12M (USDT) Negociar BULLCOIN / USDT $0.003637 $0.003637 $0.003637 -25.31% 16.75M (USDT) Negociar