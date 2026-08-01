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O preço ao vivo de The Bull hoje é 0.003625 BRL. A capitalização de mercado de BULLCOIN é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BULLCOIN para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de The Bull hoje é 0.003625 BRL. A capitalização de mercado de BULLCOIN é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BULLCOIN para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação The Bull (BULLCOIN)

Preço em tempo real de 1 BULLCOIN para BRL

R$0.01883448
R$0.01883448R$0.01883448
-25.40%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de The Bull (BULLCOIN)
Última atualização da página: 2026-08-13 03:24:22 (UTC+8)

Preço de The Bull hoje

O preço ao vivo de The Bull (BULLCOIN) hoje é R$ 0.003625, com uma variação de 25.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BULLCOIN para BRL é de R$ 0.003625 por BULLCOIN.

The Bull ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BULLCOIN. Nas últimas 24 horas, BULLCOIN foi negociado entre R$ 0.003383 (mínimo) e R$ 0.005379 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BULLCOIN movimentou-se -16.42% na última hora e +141.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 68.58K.

Informações de mercado de The Bull (BULLCOIN)

--
----

R$ 68.58K
R$ 68.58KR$ 68.58K

R$ 3.63M
R$ 3.63MR$ 3.63M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de The Bull é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 68.58K. A oferta em circulação de BULLCOIN é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.63M.

Histórico de preço de The Bull BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.003383
R$ 0.003383R$ 0.003383
Mínimo 24h
R$ 0.005379
R$ 0.005379R$ 0.005379
Máximo 24h

R$ 0.003383
R$ 0.003383R$ 0.003383

R$ 0.005379
R$ 0.005379R$ 0.005379

--
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--
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-16.42%

-25.40%

+141.66%

+141.66%

Histórico de preços de The Bull (BULLCOIN) em BRL

Acompanhe as variações de preço de The Bull para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.00641281-25.40%
30 diasR$ +0.002125+141.66%
60 diasR$ +0.002125+141.66%
90 diasR$ +0.002125+141.66%
Variação de preço de The Bull hoje

Hoje, BULLCOIN registrou uma variação de R$ -0.00641281 (-25.40%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de The Bull

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.002125 (+141.66%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de The Bull

Expandindo a visualização para 60 dias, BULLCOIN teve uma variação de R$ +0.002125 (+141.66%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de The Bull

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.002125 (+141.66%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de The Bull (BULLCOIN)!

Confira agora a página de histórico de preço do The Bull.

Análise para The Bull

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de The Bull. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de The Bull hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de BULLCOIN: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Grupo EMA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Ponto de pivôR1 < Preço ≤ R2Entre R1‑R2Acima do pivô central, mas não em uma zona de preço extremamente elevado.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
BOLL (20,2)Preço < Faixa inferiorTocando ou rompendo a faixa inferiorEntrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Sobrecomprado> 70Subindo ligeiramente rápido, o curto prazo pode fazer uma pausa.

BULLCOIN_USDT está operando na faixa de 0,0048 no período de 4 horas. O preço rompeu a resistência R1 em 0,004466 e aproxima-se do ponto-chave R2 em 0,004857. Atualmente, a estrutura do ativo saiu da zona central em 0,003913 e ingressou em uma fase de extensão para níveis mais altos. No entanto, o sistema de médias móveis não apresenta um alinhamento favorável ao lado comprador, e a falta de consistência nos indicadores evidencia que a base para uma tendência de alta é fraca. O MACD formou um sinal de cruzamento negativo, enquanto o RSI encontra-se em região de sobrecompra. Além disso, observa-se uma divergência entre as linhas rápida e lenta, indicando desalinhamento no impulso do mercado. As bandas de Bollinger permanecem abertas, mas sem uma expansão clara, e a volatilidade mantém-se em patamar normal. A força compradora está dispersa e carece de incremento sustentável, refletindo características típicas de correção no topo. Assim, há uma mudança nas dinâmicas entre os compradores e vendedores, com o momentum de curto prazo inclinando-se para o lado dos vendedores. Como referência imediata, destaca-se a resistência R2 em 0,004857, que fica a menos de 2% acima do preço atual. Já o primeiro suporte abaixo encontra-se na interseção entre R1 e a antiga zona central, em 0,004466. Em termos mais distantes, o nível-chave de defesa situa-se na média da zona central, em 0,003913, enquanto o suporte S1 em 0,003522 oferece uma referência para possíveis retrações mais profundas. Note-se que a margem entre os níveis de suporte e resistência é assimétrica, e a área de preços elevados constitui uma barreira imediata para novas operações.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para The Bull

Previsão de preço de The Bull (BULLCOIN) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de BULLCOIN em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de The Bull (BULLCOIN) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de The Bull pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço The Bull pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de BULLCOIN para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de The Bull.

Como comprar e investir em The Bull em Brasil

Pronto para começar com The Bull? Comprar BULLCOIN é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar The Bull. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de The Bull (BULLCOIN).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e The Bull será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar The Bull(BULLCOIN)

O que você pode fazer com The Bull

Possuir The Bull permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar The Bull (BULLCOIN) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é The Bull (BULLCOIN)

BULLCOIN is a meme coin.

Recurso The Bull

Para uma compreensão mais aprofundada de The Bull, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do The Bull
Explorador de blocos

Categoria :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre The Bull

Última atualização da página: 2026-08-13 03:24:22 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o The Bull (BULLCOIN)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre The Bull

BULLCOINUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em BULLCOIN com alavancagem. Explore a negociação de futuros de BULLCOINUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie The Bull (BULLCOIN) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o The Bull.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BULLCOIN/USD1
R$0.01877232
R$0.01877232R$0.01877232
-26.05%
13.12M (USDT)
BULLCOIN/USDT
R$0.0187775
R$0.0187775R$0.0187775
-25.56%
16.75M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.187516
R$0.187516R$0.187516

+81.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0937062
R$0.0937062R$0.0937062

+352.25%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.315202
R$1.315202R$1.315202

+4.48%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6629872
R$1.6629872R$1.6629872

-1.69%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.045584
R$0.045584R$0.045584

-9.09%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.00195286
R$0.00195286R$0.00195286

+50.80%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00662522
R$0.00662522R$0.00662522

+27.90%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0237762
R$0.0237762R$0.0237762

+27.50%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.155128
R$13.155128R$13.155128

+26.98%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.3116537
R$1.3116537R$1.3116537

+15.56%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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