Preço de The Bull hoje

O preço ao vivo de The Bull (BULLCOIN) hoje é R$ 0.003625, com uma variação de 25.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BULLCOIN para BRL é de R$ 0.003625 por BULLCOIN.

The Bull ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BULLCOIN. Nas últimas 24 horas, BULLCOIN foi negociado entre R$ 0.003383 (mínimo) e R$ 0.005379 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BULLCOIN movimentou-se -16.42% na última hora e +141.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 68.58K.

Informações de mercado de The Bull (BULLCOIN)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 68.58KR$ 68.58K R$ 68.58K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 3.63MR$ 3.63M R$ 3.63M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de The Bull é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 68.58K. A oferta em circulação de BULLCOIN é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.63M.