Cotação The Bull (BULLCOIN)
O preço ao vivo de The Bull (BULLCOIN) hoje é R$ 0.003625, com uma variação de 25.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BULLCOIN para BRL é de R$ 0.003625 por BULLCOIN.
The Bull ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BULLCOIN. Nas últimas 24 horas, BULLCOIN foi negociado entre R$ 0.003383 (mínimo) e R$ 0.005379 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, BULLCOIN movimentou-se -16.42% na última hora e +141.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 68.58K.
ROBINHOOD
A capitalização de mercado atual de The Bull é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 68.58K. A oferta em circulação de BULLCOIN é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.63M.
-16.42%
-25.40%
+141.66%
+141.66%
Acompanhe as variações de preço de The Bull para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.00641281
|-25.40%
|30 dias
|R$ +0.002125
|+141.66%
|60 dias
|R$ +0.002125
|+141.66%
|90 dias
|R$ +0.002125
|+141.66%
Hoje, BULLCOIN registrou uma variação de R$ -0.00641281 (-25.40%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.002125 (+141.66%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, BULLCOIN teve uma variação de R$ +0.002125 (+141.66%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.002125 (+141.66%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de The Bull. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de BULLCOIN: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|< 20
|Zona sobrevendida
|Queda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
|Grupo MA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Grupo EMA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|R1 < Preço ≤ R2
|Entre R1‑R2
|Acima do pivô central, mas não em uma zona de preço extremamente elevado.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|BOLL (20,2)
|Preço < Faixa inferior
|Tocando ou rompendo a faixa inferior
|Entrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
|RSI (14)
|Sobrecomprado
|> 70
|Subindo ligeiramente rápido, o curto prazo pode fazer uma pausa.
BULLCOIN_USDT está operando na faixa de 0,0048 no período de 4 horas. O preço rompeu a resistência R1 em 0,004466 e aproxima-se do ponto-chave R2 em 0,004857. Atualmente, a estrutura do ativo saiu da zona central em 0,003913 e ingressou em uma fase de extensão para níveis mais altos. No entanto, o sistema de médias móveis não apresenta um alinhamento favorável ao lado comprador, e a falta de consistência nos indicadores evidencia que a base para uma tendência de alta é fraca. O MACD formou um sinal de cruzamento negativo, enquanto o RSI encontra-se em região de sobrecompra. Além disso, observa-se uma divergência entre as linhas rápida e lenta, indicando desalinhamento no impulso do mercado. As bandas de Bollinger permanecem abertas, mas sem uma expansão clara, e a volatilidade mantém-se em patamar normal. A força compradora está dispersa e carece de incremento sustentável, refletindo características típicas de correção no topo. Assim, há uma mudança nas dinâmicas entre os compradores e vendedores, com o momentum de curto prazo inclinando-se para o lado dos vendedores. Como referência imediata, destaca-se a resistência R2 em 0,004857, que fica a menos de 2% acima do preço atual. Já o primeiro suporte abaixo encontra-se na interseção entre R1 e a antiga zona central, em 0,004466. Em termos mais distantes, o nível-chave de defesa situa-se na média da zona central, em 0,003913, enquanto o suporte S1 em 0,003522 oferece uma referência para possíveis retrações mais profundas. Note-se que a margem entre os níveis de suporte e resistência é assimétrica, e a área de preços elevados constitui uma barreira imediata para novas operações.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de The Bull pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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BULLCOIN is a meme coin.
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|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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