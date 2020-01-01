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Análise técnica de BULLA (BULLA) hoje

Análise técnica de BULLA (BULLA) hoje

A página de Análise de BULLA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BULLA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BULLA abaixo.

Variação de preço de BULLA (BULLA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0157--+9.71%+161.84%+131.52%
Saiba mais sobre o preço de BULLA

Indicadores técnicos de BULLA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BULLA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 5
Compra 10
Médias móveis:VendaVenda 8Neutro 1Compra 5
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 4Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.015689
0.015689
R2
0.015689
0.015688
R1
0.015688
0.015688
PP
0.015688
0.015688
S1
0.015687
0.015687
S2
0.015687
0.015687
S3
0.015686
0.015687

Sinais de mercado BULLA

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.25M
$1.51 M
$1.76 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.20 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.20 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.71 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.70 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de BULLA

Entrada líquidaPreço de BULLAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BULLA/USDT
$0.015701
$0.015701$0.015701
0.00%
27.89M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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BULLA
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