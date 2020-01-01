Análise técnica de BULLA (BULLA) hoje A página de Análise de BULLA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BULLA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BULLA abaixo. Cadastrar

Variação de preço de BULLA (BULLA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0157 -- +9.71% +161.84% +131.52%

Indicadores técnicos de BULLA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BULLA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 5 Compra 10 Médias móveis : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 5 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 4 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.015689 0.015689 R2 0.015689 0.015688 R1 0.015688 0.015688 PP 0.015688 0.015688 S1 0.015687 0.015687 S2 0.015687 0.015687 S3 0.015686 0.015687

Sinais de mercado BULLA Volume líquido atual de ordens em aberto -0.25M $1.51 M $1.76 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.20 M Vendas ativas de 3 dias $0.20 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.71 M Vendas ativas de 7 dias $0.70 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de BULLA Entrada líquida Preço de BULLAUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie BULLA (BULLA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BULLA. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BULLA / USDT $0.015701 $0.015701 $0.015701 0.00% 27.89M (USDT) Negociar