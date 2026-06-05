Qual é o preço atual de BUDDY?

O preço em tempo real de BUDDY (BUDDY) é R$0.0000518755876246035000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como BUDDY está posicionado no mercado?

BUDDY ocupa atualmente a posição de número #9663 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$51812.5850993434743000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de BUDDY?

A oferta circulante de BUDDY é de 999245755.257248 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de BUDDY?

Nas últimas 24 horas, BUDDY teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante BUDDY está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

BUDDY atingiu um máximo histórico de R$0.0273097652712855873000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0000447583572451893000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de BUDDY hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de BUDDY?

A movimentação atual do preço de --% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.