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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre BeatSwap, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre BeatSwap, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de BeatSwap (BTX) hoje

Análise técnica de BeatSwap (BTX) hoje

A página de Análise de BeatSwap fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BTX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BeatSwap abaixo.

Variação de preço de BeatSwap (BTX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.038865--+2.89%+59.71%+162.08%
Saiba mais sobre o preço de BeatSwap

Indicadores técnicos de BeatSwap

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BeatSwap em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 3
Compra 15
Médias móveis:CompraVenda 5Neutro 1Compra 8
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03913
0.0391
R2
0.0391
0.03909
R1
0.03909
0.03908
PP
0.03906
0.03906
S1
0.03905
0.03905
S2
0.03902
0.03904
S3
0.03901
0.03902

Sinais de mercado BeatSwap

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$0.03 M
$0.03 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.00 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de BeatSwap

Entrada líquidaPreço de BTXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BTX/USDT
$0.038857
$0.038857$0.038857
+0.01%
1.49M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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