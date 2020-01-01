Análise técnica de BeatSwap (BTX) hoje A página de Análise de BeatSwap fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BTX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BeatSwap abaixo. Cadastrar

Variação de preço de BeatSwap (BTX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.038865 -- +2.89% +59.71% +162.08%

Indicadores técnicos de BeatSwap

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BeatSwap em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 3 Compra 15 Médias móveis : Compra Venda 5 Neutro 1 Compra 8 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03913 0.0391 R2 0.0391 0.03909 R1 0.03909 0.03908 PP 0.03906 0.03906 S1 0.03905 0.03905 S2 0.03902 0.03904 S3 0.03901 0.03902

Sinais de mercado BeatSwap Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $0.03 M $0.03 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.00 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.00 M Vendas ativas de 7 dias $0.00 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de BeatSwap Entrada líquida Preço de BTXUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie BeatSwap (BTX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BeatSwap. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BTX / USDT $0.038857 $0.038857 $0.038857 +0.01% 1.49M (USDT) Negociar