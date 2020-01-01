Análise técnica de Bitway (BTW) hoje A página de Análise de Bitway fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BTW, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bitway abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Bitway (BTW) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.253186 -- +64.13% +330.20% +1,537.26%

Indicadores técnicos de Bitway

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bitway em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 2 Compra 11 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 0 Compra 4 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.25659 0.25636 R2 0.25636 0.25623 R1 0.25625 0.25615 PP 0.25602 0.25602 S1 0.25591 0.25589 S2 0.25568 0.25581 S3 0.25557 0.25568

Sinais de mercado Bitway Volume líquido atual de ordens em aberto -0.82M $5.96 M $6.78 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.41M Compras ativas de 3 dias $10.36 M Vendas ativas de 3 dias $10.77 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.30M Compras ativas de 7 dias $30.76 M Vendas ativas de 7 dias $31.06 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Bitway Entrada líquida Preço de BTWUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Bitway (BTW) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Bitway. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BTW / USDT $0.254827 $0.254827 $0.254827 +16.24% 9.55M (USDT) Negociar BTW / USDC $0.259345 $0.259345 $0.259345 +17.95% 256.01K (USDT) Negociar