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Análise técnica de Bitway (BTW) hoje

Análise técnica de Bitway (BTW) hoje

A página de Análise de Bitway fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BTW, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bitway abaixo.

Variação de preço de Bitway (BTW)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.253186--+64.13%+330.20%+1,537.26%
Saiba mais sobre o preço de Bitway

Indicadores técnicos de Bitway

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bitway em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 2
Compra 11
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 0Compra 4
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.25659
0.25636
R2
0.25636
0.25623
R1
0.25625
0.25615
PP
0.25602
0.25602
S1
0.25591
0.25589
S2
0.25568
0.25581
S3
0.25557
0.25568

Sinais de mercado Bitway

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.82M
$5.96 M
$6.78 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.41M
Compras ativas de 3 dias
$10.36 M
Vendas ativas de 3 dias
$10.77 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.30M
Compras ativas de 7 dias
$30.76 M
Vendas ativas de 7 dias
$31.06 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Bitway

Entrada líquidaPreço de BTWUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BTW/USDT
$0.254827
$0.254827$0.254827
+16.24%
9.55M (USDT)
BTW/USDC
$0.259345
$0.259345$0.259345
+17.95%
256.01K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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BTW
USD
USD

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