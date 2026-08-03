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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Bitlayer, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Bitlayer, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Bitlayer (BTR) hoje

Análise técnica de Bitlayer (BTR) hoje

A página de Análise de Bitlayer fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BTR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bitlayer abaixo.

Variação de preço de Bitlayer (BTR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03004--+45.19%+79.45%+3.51%
Saiba mais sobre o preço de Bitlayer

Indicadores técnicos de Bitlayer

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bitlayer em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 15
Neutro 1
Compra 10
Médias móveis:VendaVenda 11Neutro 0Compra 3
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0301
0.03009
R2
0.03009
0.03007
R1
0.03007
0.03007
PP
0.03006
0.03006
S1
0.03004
0.03004
S2
0.03003
0.03004
S3
0.03001
0.03003

Sinais de mercado Bitlayer

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.32M
$4.58 M
$5.90 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$1.45 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.46 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.02M
Compras ativas de 7 dias
$1.52 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.54 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Bitlayer

Entrada líquidaPreço de BTRUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.03
2026-08-12-$0.04 M0.03
2026-08-11$0.02 M0.03
2026-08-10$0.00 M0.02
2026-08-09$0.00 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BTR/USDT
$0.03004
$0.03004$0.03004
-0.29%
5.42M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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USD
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