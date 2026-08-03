Análise técnica de Bitlayer (BTR) hoje A página de Análise de Bitlayer fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BTR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bitlayer abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Bitlayer (BTR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03004 -- +45.19% +79.45% +3.51%

Indicadores técnicos de Bitlayer

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bitlayer em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 15 Neutro 1 Compra 10 Médias móveis : Venda Venda 11 Neutro 0 Compra 3 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0301 0.03009 R2 0.03009 0.03007 R1 0.03007 0.03007 PP 0.03006 0.03006 S1 0.03004 0.03004 S2 0.03003 0.03004 S3 0.03001 0.03003

Sinais de mercado Bitlayer Volume líquido atual de ordens em aberto -1.32M $4.58 M $5.90 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $1.45 M Vendas ativas de 3 dias $1.46 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.02M Compras ativas de 7 dias $1.52 M Vendas ativas de 7 dias $1.54 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Bitlayer Entrada líquida Preço de BTRUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.03 2026-08-12 -$0.04 M 0.03 2026-08-11 $0.02 M 0.03 2026-08-10 $0.00 M 0.02 2026-08-09 $0.00 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Bitlayer (BTR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Bitlayer. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BTR / USDT $0.03004 $0.03004 $0.03004 -0.29% 5.42M (USDT) Negociar