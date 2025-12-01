Preço de Openverse Network hoje

O preço ao vivo de Openverse Network (BTG) hoje é $ 7.523, com uma variação de 2.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BTG para USD é de $ 7.523 por BTG.

Openverse Network ocupa atualmente a posição #874 em capitalização de mercado, totalizando $ 14.29M, com um fornecimento em circulação de 1.90M BTG. Nas últimas 24 horas, BTG foi negociado entre $ 7.5 (mínimo) e $ 8.044 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 18.80127296990911, enquanto a mínima histórica foi de $ 3.477213386513058.

No desempenho de curto prazo, BTG movimentou-se -1.61% na última hora e -5.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.04K.

Informações de mercado de Openverse Network (BTG)

Classificação No.874 Capitalização de mercado $ 14.29M$ 14.29M $ 14.29M Volume (24h) $ 57.04K$ 57.04K $ 57.04K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 150.46M$ 150.46M $ 150.46M Fornecimento Circulante 1.90M 1.90M 1.90M Fornecimento máximo 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Fornecimento total 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Taxa circulante 9.50% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Openverse Network é $ 14.29M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.04K. A oferta em circulação de BTG é 1.90M, com um fornecimento total de 20000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 150.46M.