O preço ao vivo de Openverse Network hoje é 7.523 USD. A capitalização de mercado de BTG é de 14,293,700 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BTG para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!

Cotação Openverse Network (BTG)

Preço em tempo real de 1 BTG para USD

$7.523
-2.10%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Openverse Network (BTG)
Última atualização da página: 2025-12-01 02:25:08 (UTC+8)

Preço de Openverse Network hoje

O preço ao vivo de Openverse Network (BTG) hoje é $ 7.523, com uma variação de 2.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BTG para USD é de $ 7.523 por BTG.

Openverse Network ocupa atualmente a posição #874 em capitalização de mercado, totalizando $ 14.29M, com um fornecimento em circulação de 1.90M BTG. Nas últimas 24 horas, BTG foi negociado entre $ 7.5 (mínimo) e $ 8.044 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 18.80127296990911, enquanto a mínima histórica foi de $ 3.477213386513058.

No desempenho de curto prazo, BTG movimentou-se -1.61% na última hora e -5.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.04K.

Informações de mercado de Openverse Network (BTG)

No.874

9.50%

BSC

A capitalização de mercado atual de Openverse Network é $ 14.29M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.04K. A oferta em circulação de BTG é 1.90M, com um fornecimento total de 20000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 150.46M.

Histórico de preço de Openverse Network USD

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

-1.61%

-2.10%

-5.53%

-5.53%

Histórico de preços de Openverse Network (BTG) em USD

Acompanhe as variações de preço de Openverse Network para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.16137-2.10%
30 dias$ -7.401-49.60%
60 dias$ +6.023+401.53%
90 dias$ +6.023+401.53%
Variação de preço de Openverse Network hoje

Hoje, BTG registrou uma variação de $ -0.16137 (-2.10%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Openverse Network

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -7.401 (-49.60%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Openverse Network

Expandindo a visualização para 60 dias, BTG teve uma variação de $ +6.023 (+401.53%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Openverse Network

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +6.023 (+401.53%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Openverse Network (BTG)!

Confira agora a página de histórico de preço do Openverse Network.

Análise de IA para Openverse Network

Insights orientados por IA que analisam os movimentos mais recentes de preço de Openverse Network, tendências de volume de negociação e indicadores de sentimento do mercado, oferecendo atualizações em tempo real para identificar oportunidades de negociação e apoiar decisões informadas.

Quais fatores influenciam os preços de Openverse Network?

Os preços do BTG (Bitcoin Gold) são influenciados por vários fatores-chave:

1. Sentimento do mercado e tendências gerais do mercado de criptomoedas
2. Movimentações no preço do Bitcoin (alta correlação)
3. Mudanças na dificuldade de mineração e na taxa de hash
4. Listagens em exchanges e volume de negociação
5. Desenvolvimentos regulatórios e status legal
6. Incidentes de segurança na rede ou ataques de 51%
7. Adoção por comerciantes e usuários
8. Concorrência com outras criptomoedas
9. Desenvolvimentos e atualizações técnicas
10. Especulação de investidores e movimentações de grandes detentores

Esses fatores interagem para criar volatilidade nos preços dos mercados do BTG.

Previsão de preço para Openverse Network

Previsão de preço de Openverse Network (BTG) para 2030 (em 5 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de BTG em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Openverse Network (BTG) para 2040 (em 15 anos)

Em 2040, o preço de Openverse Network pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Quer saber qual preço Openverse Network pode alcançar em 2025–2026? Visite a nossa página de previsão de preços de BTG para os anos de 2025–2026

O que você pode fazer com Openverse Network

O que é Openverse Network (BTG)

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Recurso Openverse Network

Para uma compreensão mais aprofundada de Openverse Network, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Openverse Network

Quanto valerá 1 Openverse Network em 2030?
Se o Openverse Network crescer a uma taxa anual de 5%, seu valor estimado poderá chegar a aproximadamente $-- em 2026, $-- em 2030, $-- em 2035 e $-- em 2040. Esses valores ilustram um cenário de crescimento composto constante, embora o preço futuro real dependa da adoção do mercado, do desenvolvimento regulatório e das condições macroeconômicas. Você pode visualizar a tabela completa de projeções abaixo para uma análise detalhada, ano a ano, dos possíveis preços do Openverse Network e do retorno esperado sobre o investimento (ROI).
Explore mais sobre Openverse Network

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

