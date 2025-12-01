Preço de Baby Shark Universe hoje

O preço ao vivo de Baby Shark Universe (BSU) hoje é $ 0.18212, com uma variação de 1.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BSU para USD é de $ 0.18212 por BSU.

Baby Shark Universe ocupa atualmente a posição #570 em capitalização de mercado, totalizando $ 30.60M, com um fornecimento em circulação de 168.00M BSU. Nas últimas 24 horas, BSU foi negociado entre $ 0.1803 (mínimo) e $ 0.2103 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.37631193723515616, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.05070113905338495.

No desempenho de curto prazo, BSU movimentou-se -0.43% na última hora e +1.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.30K.

Informações de mercado de Baby Shark Universe (BSU)

Classificação No.570 Capitalização de mercado $ 30.60M$ 30.60M $ 30.60M Volume (24h) $ 57.30K$ 57.30K $ 57.30K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 154.80M$ 154.80M $ 154.80M Fornecimento Circulante 168.00M 168.00M 168.00M Fornecimento máximo 850,000,000 850,000,000 850,000,000 Fornecimento total 850,000,000 850,000,000 850,000,000 Taxa circulante 19.76% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Baby Shark Universe é $ 30.60M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.30K. A oferta em circulação de BSU é 168.00M, com um fornecimento total de 850000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 154.80M.