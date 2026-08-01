Preço de Robinhood Dog hoje

O preço ao vivo de Robinhood Dog (BRODIE) hoje é R$ 0.0034664, com uma variação de 33.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BRODIE para BRL é de R$ 0.0034664 por BRODIE.

Robinhood Dog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BRODIE. Nas últimas 24 horas, BRODIE foi negociado entre R$ 0.001 (mínimo) e R$ 0.0040186 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BRODIE movimentou-se +5.46% na última hora e +965.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 97.60K.

Informações de mercado de Robinhood Dog (BRODIE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 97.60KR$ 97.60K R$ 97.60K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 3.47MR$ 3.47M R$ 3.47M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de Robinhood Dog é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 97.60K. A oferta em circulação de BRODIE é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.47M.