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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Broccoli, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Broccoli, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Broccoli (BROCCOLIF3B) hoje

Análise técnica de Broccoli (BROCCOLIF3B) hoje

A página de Análise de Broccoli fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BROCCOLIF3B, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Broccoli abaixo.

Variação de preço de Broccoli (BROCCOLIF3B)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.006817--+4.57%+16.84%+44.15%
Saiba mais sobre o preço de Broccoli

Indicadores técnicos de Broccoli

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Broccoli em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 3
Compra 17
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 3Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.006841
0.00684
R2
0.00684
0.006838
R1
0.006838
0.006838
PP
0.006837
0.006837
S1
0.006835
0.006835
S2
0.006834
0.006835
S3
0.006832
0.006834

Sinais de mercado Broccoli

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.51M
$5.36 M
$5.87 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.26 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.25 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Broccoli

Entrada líquidaPreço de BROCCOLIF3BUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BROCCOLIF3B/USDT
$0.006817
$0.006817$0.006817
+0.94%
10.35M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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