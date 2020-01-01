Análise técnica de Broccoli (BROCCOLIF3B) hoje A página de Análise de Broccoli fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BROCCOLIF3B, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Broccoli abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Broccoli (BROCCOLIF3B) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.006817 -- +4.57% +16.84% +44.15%

Indicadores técnicos de Broccoli

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Broccoli em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 3 Compra 17 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 3 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.006841 0.00684 R2 0.00684 0.006838 R1 0.006838 0.006838 PP 0.006837 0.006837 S1 0.006835 0.006835 S2 0.006834 0.006835 S3 0.006832 0.006834

Sinais de mercado Broccoli Volume líquido atual de ordens em aberto -0.51M $5.36 M $5.87 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.03 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.26 M Vendas ativas de 7 dias $0.25 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Broccoli Entrada líquida Preço de BROCCOLIF3BUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Broccoli (BROCCOLIF3B) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Broccoli. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BROCCOLIF3B / USDT $0.006817 $0.006817 $0.006817 +0.94% 10.35M (USDT) Negociar