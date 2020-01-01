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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre CZ S DOG, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre CZ S DOG, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de CZ S DOG (BROCCOLI) hoje

Análise técnica de CZ S DOG (BROCCOLI) hoje

A página de Análise de CZ S DOG fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BROCCOLI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de CZ S DOG abaixo.

Variação de preço de CZ S DOG (BROCCOLI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01678--+19.26%+31.81%+4.28%
Saiba mais sobre o preço de CZ S DOG

Indicadores técnicos de CZ S DOG

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do CZ S DOG em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 2
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 0Compra 13
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01677
0.01676
R2
0.01676
0.01675
R1
0.01675
0.01675
PP
0.01674
0.01674
S1
0.01673
0.01673
S2
0.01672
0.01673
S3
0.01671
0.01672

Sinais de mercado CZ S DOG

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.85M
$3.25 M
$4.10 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.09 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.10 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.43 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.44 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de CZ S DOG

Entrada líquidaPreço de BROCCOLIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BROCCOLI/USDT
$0.01678
$0.01678$0.01678
+2.69%
7.12M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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