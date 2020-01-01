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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre BRL, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre BRL, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de BRL (BRL) hoje

Análise técnica de BRL (BRL) hoje

A página de Análise de BRL fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BRL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BRL abaixo.

Variação de preço de BRL (BRL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1928---0.88%+0.78%-3.70%
Saiba mais sobre o preço de BRL

Indicadores técnicos de BRL

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BRL em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 11
Neutro 9
Compra 6
Médias móveis:Venda forteVenda 10Neutro 4Compra 0
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 1Neutro 5Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.193
0.1929
R2
0.1929
0.1929
R1
0.1929
0.1929
PP
0.1928
0.1928
S1
0.1928
0.1928
S2
0.1927
0.1928
S3
0.1927
0.1927

Sinais de mercado BRL

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.02M
$3.70 M
$3.72 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.03M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.04M
Compras ativas de 7 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.09 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de BRL

Entrada líquidaPreço de BRLUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BRL/USDT
$0.1927
$0.1927$0.1927
-0.05%
1.01M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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