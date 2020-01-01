Análise técnica de BRL (BRL) hoje A página de Análise de BRL fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BRL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BRL abaixo. Cadastrar

Variação de preço de BRL (BRL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1928 -- -0.88% +0.78% -3.70%

Indicadores técnicos de BRL

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BRL em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 11 Neutro 9 Compra 6 Médias móveis : Venda forte Venda 10 Neutro 4 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 1 Neutro 5 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.193 0.1929 R2 0.1929 0.1929 R1 0.1929 0.1929 PP 0.1928 0.1928 S1 0.1928 0.1928 S2 0.1927 0.1928 S3 0.1927 0.1927

Sinais de mercado BRL Volume líquido atual de ordens em aberto -0.02M $3.70 M $3.72 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.03M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.04M Compras ativas de 7 dias $0.05 M Vendas ativas de 7 dias $0.09 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de BRL Entrada líquida Preço de BRLUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie BRL (BRL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BRL. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BRL / USDT $0.1927 $0.1927 $0.1927 -0.05% 1.01M (USDT) Negociar