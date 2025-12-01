Preço de Bridgent hoje

O preço ao vivo de Bridgent (BRIDGENT) hoje é $ 0.00002982, com uma variação de 2.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BRIDGENT para USD é de $ 0.00002982 por BRIDGENT.

Bridgent ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BRIDGENT. Nas últimas 24 horas, BRIDGENT foi negociado entre $ 0.00002935 (mínimo) e $ 0.00004021 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BRIDGENT movimentou-se -1.56% na última hora e -19.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 76.01K.

Informações de mercado de Bridgent (BRIDGENT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 76.01K$ 76.01K $ 76.01K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 298.20K$ 298.20K $ 298.20K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 9,999,999,999 9,999,999,999 9,999,999,999 Blockchain pública MATIC

A capitalização de mercado atual de Bridgent é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 76.01K. A oferta em circulação de BRIDGENT é --, com um fornecimento total de 9999999999. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 298.20K.