Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Coinbase Man, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Coinbase Man, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre BRIAN

Informações sobre preços de BRIAN

O que é BRIAN

Tokenomics de BRIAN

Previsão de preço de BRIAN

Histórico de preço de BRIAN

Guia de compra de BRIAN

Conversor de BRIAN para moeda Fiat

Spot BRIAN

Futuros USDT-M de BRIAN

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Coinbase Man (BRIAN) hoje

Análise técnica de Coinbase Man (BRIAN) hoje

A página de Análise de Coinbase Man fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BRIAN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Coinbase Man abaixo.

Variação de preço de Coinbase Man (BRIAN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0001922---39.11%-96.16%-96.16%
Saiba mais sobre o preço de Coinbase Man

Indicadores técnicos de Coinbase Man

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Coinbase Man em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 14
Neutro 2
Compra 10
Médias móveis:NeutroVenda 7Neutro 0Compra 7
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0002025
0.0002023
R2
0.0002023
0.000202
R1
0.0002018
0.0002019
PP
0.0002016
0.0002016
S1
0.0002011
0.0002013
S2
0.0002009
0.0002012
S3
0.0002004
0.0002009

Sinais de mercado Coinbase Man

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.01M
$0.04 M
$0.05 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.01 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Coinbase Man

Entrada líquidaPreço de BRIANUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Coinbase Man

Negocie Coinbase Man (BRIAN) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Coinbase Man.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BRIAN/USD1
$0.0001953
$0.0001953$0.0001953
-13.30%
234.01M (USDT)
BRIAN/USDT
$0.0001918
$0.0001918$0.0001918
-15.45%
261.04M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de BRIAN para USD

Montante

BRIAN
BRIAN
USD
USD

1 BRIAN = 0.0001922 USD