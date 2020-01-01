Análise técnica de Coinbase Man (BRIAN) hoje A página de Análise de Coinbase Man fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BRIAN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Coinbase Man abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Coinbase Man (BRIAN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0001922 -- -39.11% -96.16% -96.16%

Indicadores técnicos de Coinbase Man

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Coinbase Man em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 14 Neutro 2 Compra 10 Médias móveis : Neutro Venda 7 Neutro 0 Compra 7 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0002025 0.0002023 R2 0.0002023 0.000202 R1 0.0002018 0.0002019 PP 0.0002016 0.0002016 S1 0.0002011 0.0002013 S2 0.0002009 0.0002012 S3 0.0002004 0.0002009

Sinais de mercado Coinbase Man Volume líquido atual de ordens em aberto -0.01M $0.04 M $0.05 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.00 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.01 M Vendas ativas de 7 dias $0.01 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Coinbase Man Entrada líquida Preço de BRIANUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Coinbase Man (BRIAN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Coinbase Man. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BRIAN / USD1 $0.0001953 $0.0001953 $0.0001953 -13.30% 234.01M (USDT) Negociar BRIAN / USDT $0.0001918 $0.0001918 $0.0001918 -15.45% 261.04M (USDT) Negociar