Análise técnica de Brevis (BREV) hoje A página de Análise de Brevis fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BREV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Brevis abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Brevis (BREV) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.06937 -- -1.54% -5.03% -44.38%

Indicadores técnicos de Brevis

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Brevis em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 2 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 13 Neutro 0 Compra 1 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 2 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.06929 0.06928 R2 0.06928 0.06927 R1 0.06927 0.06927 PP 0.06926 0.06926 S1 0.06925 0.06925 S2 0.06924 0.06925 S3 0.06923 0.06924

Sinais de mercado Brevis Volume líquido atual de ordens em aberto -0.21M $6.47 M $6.68 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.02 M Vendas ativas de 7 dias $0.03 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Brevis Entrada líquida Preço de BREVUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.07 2026-08-12 $0.01 M 0.07 2026-08-11 -$0.04 M 0.07 2026-08-10 $0.00 M 0.07 2026-08-09 $0.01 M 0.07 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Brevis (BREV) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Brevis. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BREV / USDT $0.06937 $0.06937 $0.06937 -0.44% 785.29K (USDT) Negociar