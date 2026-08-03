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Análise técnica de Brevis (BREV) hoje

Análise técnica de Brevis (BREV) hoje

A página de Análise de Brevis fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BREV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Brevis abaixo.

Variação de preço de Brevis (BREV)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.06937---1.54%-5.03%-44.38%
Saiba mais sobre o preço de Brevis

Indicadores técnicos de Brevis

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Brevis em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 2
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 0Compra 1
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 2Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.06929
0.06928
R2
0.06928
0.06927
R1
0.06927
0.06927
PP
0.06926
0.06926
S1
0.06925
0.06925
S2
0.06924
0.06925
S3
0.06923
0.06924

Sinais de mercado Brevis

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.21M
$6.47 M
$6.68 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.03 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Brevis

Entrada líquidaPreço de BREVUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.07
2026-08-12$0.01 M0.07
2026-08-11-$0.04 M0.07
2026-08-10$0.00 M0.07
2026-08-09$0.01 M0.07

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BREV/USDT
$0.06937
$0.06937$0.06937
-0.44%
785.29K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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BREV
USD
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