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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Bedrock, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Bedrock, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Bedrock (BR) hoje

Análise técnica de Bedrock (BR) hoje

A página de Análise de Bedrock fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bedrock abaixo.

Variação de preço de Bedrock (BR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.221--+53.68%+58.53%+62.26%
Saiba mais sobre o preço de Bedrock

Indicadores técnicos de Bedrock

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bedrock em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 2
Compra 14
Médias móveis:CompraVenda 3Neutro 1Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 1Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.22354
0.22323
R2
0.22323
0.2229
R1
0.22266
0.22269
PP
0.22235
0.22235
S1
0.22178
0.22202
S2
0.22147
0.22181
S3
0.2209
0.22147

Sinais de mercado Bedrock

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.57M
$7.90 M
$8.48 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.24M
Compras ativas de 3 dias
$5.98 M
Vendas ativas de 3 dias
$6.21 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.23M
Compras ativas de 7 dias
$6.16 M
Vendas ativas de 7 dias
$6.39 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Bedrock

Entrada líquidaPreço de BRUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.04 M0.22
2026-08-12$0.10 M0.21
2026-08-11$0.02 M0.13
2026-08-10$0.00 M0.13
2026-08-09$0.00 M0.12

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BR/USDT
$0.2206
$0.2206$0.2206
+6.21%
1.00M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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BR
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USD

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