Análise técnica de Bedrock (BR) hoje A página de Análise de Bedrock fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bedrock abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Bedrock (BR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.221 -- +53.68% +58.53% +62.26%

Indicadores técnicos de Bedrock

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bedrock em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 10 Neutro 2 Compra 14 Médias móveis : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 1 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.22354 0.22323 R2 0.22323 0.2229 R1 0.22266 0.22269 PP 0.22235 0.22235 S1 0.22178 0.22202 S2 0.22147 0.22181 S3 0.2209 0.22147

Sinais de mercado Bedrock Volume líquido atual de ordens em aberto -0.57M $7.90 M $8.48 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.24M Compras ativas de 3 dias $5.98 M Vendas ativas de 3 dias $6.21 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.23M Compras ativas de 7 dias $6.16 M Vendas ativas de 7 dias $6.39 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Bedrock Entrada líquida Preço de BRUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.04 M 0.22 2026-08-12 $0.10 M 0.21 2026-08-11 $0.02 M 0.13 2026-08-10 $0.00 M 0.13 2026-08-09 $0.00 M 0.12 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Bedrock (BR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Bedrock. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BR / USDT $0.2206 $0.2206 $0.2206 +6.21% 1.00M (USDT) Negociar