Análise técnica de Backpack (BP) hoje A página de Análise de Backpack fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Backpack abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Backpack (BP) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.3771 -- -5.94% -28.97% +151.73%

Indicadores técnicos de Backpack

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Backpack em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 4 Compra 5 Médias móveis : Venda forte Venda 13 Neutro 0 Compra 1 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 4 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.3635 0.3634 R2 0.3634 0.3633 R1 0.3633 0.3633 PP 0.3632 0.3632 S1 0.3631 0.3631 S2 0.363 0.3631 S3 0.3629 0.363

Sinais de mercado Backpack Volume líquido atual de ordens em aberto -0.24M $0.96 M $1.20 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.04 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.03M Compras ativas de 7 dias $0.82 M Vendas ativas de 7 dias $0.85 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Backpack Entrada líquida Preço de BPUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Backpack (BP) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Backpack. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BP / USDC $0.3764 $0.3764 $0.3764 -2.08% 143.88K (USDT) Negociar BP / USDT $0.3775 $0.3775 $0.3775 -1.71% 201.11K (USDT) Negociar