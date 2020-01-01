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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Backpack, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Backpack, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Backpack (BP) hoje

Análise técnica de Backpack (BP) hoje

A página de Análise de Backpack fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Backpack abaixo.

Variação de preço de Backpack (BP)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.3771---5.94%-28.97%+151.73%
Saiba mais sobre o preço de Backpack

Indicadores técnicos de Backpack

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Backpack em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 4
Compra 5
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 0Compra 1
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 4Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.3635
0.3634
R2
0.3634
0.3633
R1
0.3633
0.3633
PP
0.3632
0.3632
S1
0.3631
0.3631
S2
0.363
0.3631
S3
0.3629
0.363

Sinais de mercado Backpack

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.24M
$0.96 M
$1.20 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.03M
Compras ativas de 7 dias
$0.82 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.85 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Backpack

Entrada líquidaPreço de BPUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Backpack (BP) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Backpack.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BP/USDC
$0.3764
$0.3764$0.3764
-2.08%
143.88K (USDT)
BP/USDT
$0.3775
$0.3775$0.3775
-1.71%
201.11K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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